¿Cuándo y a qué hora juega Paraguay vs. Australia y dónde ver en vivo?

Con el objetivo claro de sellar su boleto a los 16avos de final del Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026 y conseguir un cruce favorable en los mata-mata, la selección de Paraguay ya palpita su decisivo duelo de este jueves frente a Australia, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D. El trascendental compromiso se disputará a partir de las 23:00 (hora paraguaya) en el estadio de San Francisco, bajo el arbitraje del colegiado francés Clément Turpin.

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El encuentro pondrá frente a frente a dos selecciones que comparten el segundo lugar de la tabla con tres puntos cada una. Ante este panorama, tanto sudamericanos como oceánicos necesitan imperiosamente sumar de a tres para asegurar la clasificación y quedar de la mejor manera posicionados en una zona que tiene a los locales, Estados Unidos, en la cima con puntaje ideal (6 unidades).

La Albirroja, dirigida técnicamente por Gustavo Alfaro, llega a esta última jornada con el ánimo en alza tras una notable muestra de carácter. Aunque el debut mundialista fue adverso tras caer por una goleada de 4-1 ante la coanfitriona Estados Unidos, el combinado nacional supo reponerse a tiempo y enderezó el rumbo en la segunda fecha gracias a una ajustada y vital victoria por 1-0 sobre Turquía, con el solitario tanto de Matías Galarza Fonda.

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Por su parte, los “Socceroos” arrastran un andar inverso en la competición. El seleccionado australiano inició su camino con una sólida victoria por 2-0 ante los turcos en el estreno, pero viene de sufrir un duro revés tras caer por el mismo marcador (2-0) frente al seleccionado norteamericano. Con las cartas sobre la mesa y las fuerzas niveladas, San Francisco será el escenario de una auténtica final donde solo uno podrá sonreír con tranquilidad de cara a la próxima fase.

Paraguay vs. Australia: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM.

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Paraguay vs. Australia: ¿Cuándo y a qué hora juega?

Paraguay: 23:00 horas (del jueves)

Argentina: 23:00 horas (del jueves)

Brasil: 23:00 horas (del jueves)

Uruguay: 23:00 horas (del jueves)

Chile: 22:00 horas (del jueves)

Bolivia: 22:00 horas (del jueves)

Venezuela: 22:00 horas (del jueves)

Estados Unidos – Este: 22:00 horas (del jueves)

Ecuador: 21:00 horas (del jueves)

Colombia: 21:00 horas (del jueves)

Perú: 21:00 horas (del jueves)

El Salvador: 20:00 horas (del jueves)

México: 20:00 horas (del jueves)

Estados Unidos – Oeste: 19:00 horas (del jueves)

Inglaterra: 03:00 horas (del viernes)

Marruecos: 03:00 horas (del viernes)

España: 04:00 horas (del viernes)

Bélgica: 04:00 horas (del viernes)

Sudáfrica: 04:00 horas (del viernes)

Paraguay vs. Australia: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Paraguay vs. Australia: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.