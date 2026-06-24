La tabla de posiciones del Grupo D antes del duelo entre Paraguay y Australia

El panorama del Grupo D: Así están las cosas

Mientras que Estados Unidos ya aseguró su boleto a los 16avos de final con puntaje perfecto (6 puntos), la Selección Paraguaya se ubica actualmente en la tercera posición con 3 unidades.

La tabla se presenta de la siguiente manera de cara a la definición:

Estados Unidos: 6 pts. (+5 DG) — Clasificado Australia: 3 pts. (0 DG) Paraguay: 3 pts. (-2 DG) Turquía: 0 pts. (-3 DG) — Eliminado

¿Qué necesita Paraguay para clasificar?

La paridad en puntos con Australia obliga a la Albirroja a buscar exclusivamente la victoria en el último partido de la fase de grupos.

Debido a la dura derrota por 4-1 en el debut ante los norteamericanos, el combinado nacional arrastra una diferencia de gol de -2, mientras que los de Oceanía tienen 0 (tras vencer 2-0 a Turquía y caer por el mismo marcador ante EE.UU.). Al haber paridad de puntos, el empate favorece a Australia, por lo que los dirigidos por la Albirroja tendrán que salir a ganar o ganar.

Paraguay demostró carácter para reponerse del tropiezo inicial y viene con el envión anímico de haber derrotado ajustadamente por 1-0 a Turquía, resultado que además decretó la eliminación temprana de los europeos. La última jornada promete máxima tensión. El sueño mundialista sigue vivo y la Albirroja depende de sí misma para meterse entre los mejores del planeta.