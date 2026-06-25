Australia pierde a dos figuras pero ya tendría el once para frenar a Paraguay

Todo o nada en California. Al igual que la Selección de Paraguay, Australia se juega el segundo lugar del Grupo D en un choque electrizante programado para esta noche a las 23:00 en el Levi’s Stadium. El encuentro definirá al acompañante del líder del sector, la coanfitriona Estados Unidos, en la siguiente ronda del Mundial de Norteamérica 2026.

Bajas sensibles de último minuto

Según reportó el medio australiano Nine Entertainment, el estratega Tony Popovic se enfrenta a un dolor de cabeza inesperado tras confirmarse las bajas por lesión de dos de sus piezas más importantes. Por un lado, el lateral derecho Jacob Italiano, catalogado como uno de los hombres más influyentes del equipo en el torneo, sufrió una lesión en el aductor durante el último entrenamiento y quedó descartado. Por el otro, la experiencia en el mediocampo también se esfuma, ya que el veterano Mathew Leckie no se recuperó de una dolencia en los isquiotibiales.

Ante la baja de Italiano, Popovic barajó opciones como el experimentado Aziz Behich, quien juega a perfil cambiado, o el joven Kai Trewin. Sin embargo, todo apunta a que el elegido para tomar el puesto de inicio será Jason Geria, una decisión que busca no alterar drásticamente el orden táctico de la zaga.

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Irankunda al rescate: El probable once de Australia

La gran novedad en el esquema australiano, y que enciende las alarmas en la defensa paraguaya, es la titularidad de Nestory Irankunda. El habilidoso y veloz extremo, que venía siendo el revulsivo estrella desde el banquillo según Yahoo Sports, saltará desde el arranque para revolucionar el ataque y comandar la ofensiva junto a Mohamed Touré.

Con la ventaja matemática de que un empate les basta para avanzar a los dieciseisavos de final conservando el segundo lugar de la clasificación por detrás de Estados Unidos, Australia priorizará la solidez en el fondo con un parado que contempla una línea de cinco hombres.

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De esta manera, los Socceroos saltarán a la cancha con Patrick Beach en la portería. La línea defensiva estará compuesta por Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess y Jordan Bos. En el centro del campo operarán Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill y Cristian Volpato, mientras que el ataque quedará bajo la responsabilidad de la dupla conformada por Nestory Irankunda y Mohamed Touré.