Mundial de Fútbol
25 de junio de 2026 a la - 19:59

Costa de Marfil vence a Curazao y asegura su histórico pase a la siguiente fase

Nicolas Pepe (centro) de Costa de Marfil fue el autor de los dos goles con los cuales su selección venció a la de Curazao.
Nicolas Pepe (centro) de Costa de Marfil fue el autor de los dos goles con los cuales su selección venció a la de Curazao.WILL OLIVER

Costa de Marfil derrotó por 2-0 a Curazao en Filadelfia por la última jornada del Grupo E del Mundial 2026, sellando de manera histórica su primer pase a la fase de eliminación directa del torneo.

Por Derlis Santacruz

Los marfileños aprovecharon un error en la salida de la zaga caribeña. Yan Diomande mandó un centro preciso al área en el que Nicolas Pepe recibió el balón y definió cruzado con el borde del pie para abrir la cuenta muy temprano.

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Sherel Floranus sacó un potente disparo de larga distancia que pasó rozando el travesaño, en lo que fue la jugada de mayor peligro para los dirigidos por Dick Advocaat.

Nicolas Pepe (#19) de Costa de Marfil, la figura del partido.
Nicolas Pepe (#19) de Costa de Marfil, la figura del partido.

Ibrahim Sangare filtró un balón milimétrico entre tres defensores para dejar a Nicolas Pepe en un mano a mano frente al arquero Eloy Room, definiendo con frialdad para colocar el 2-0 definitivo.

Jugadores de Curazao reunidos tras la finalización del encuentro en el cual cayeron derrotados por Costa de Marfil y se despidieron del Mundial 2026.
Jugadores de Curazao reunidos tras la finalización del encuentro en el cual cayeron derrotados por Costa de Marfil y se despidieron del Mundial 2026.

Con este marcador, Costa de Marfil se aseguró la segunda posición del grupo con 6 unidades y avanzó firmemente a los dieciseisavos de final. Por su parte, la selección de Curazao cerró con orgullo su primera participación mundialista histórica en la fase de grupos, despidiéndose del certamen con 1 punto obtenido ante Ecuador.

Celebración de los marfileños por el triunfo que los deposita a la siguiente fase.
Celebración de los marfileños por el triunfo que los deposita a la siguiente fase.

Detalles del partido

Estadio: Lincoln Financial Field, de Filadelfia (Pensilvania-Estados Unidos). Árbitro: Glenn Nyberg. Asistentes: Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist (suecos). Cuarto árbitro: Sandro Schaerer. Quinto árbitro: Stephane de Almeida (suizos). VAR: Carlos Del Cerro Grande (español). AVAR: Leodán González (uruguayo). SVAR: Juan Soto (venezolano).

Curazao: Eloy Room; Jurien Gaari (77’ Gervane Kastaneer), Sherel Floranus, Armando Obispo, Joshua Brenet (90’ Shurandy Sambo), Deveron Fonville (77’ Tyrese Noslin); Juninho Bacuna, Livano Comenencia (61’ Jeremy Antonisse), Leandro Bacuna, Tahith Chong; Juergen Locadia (90’ Brandley Kuwas). D.T.: Dick Advocaat (NED).

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Christopher Operi, Guela Doue; Franck Kessié (77’ Jean Michael Seri), Ibrahim Sangare; Ange-Yoan Bonny (67’ Oumar Diakite), Yan Diomande (67’ Bazoumana Toure), Amad Diallo (ST Christ Inao Oulai), Nicolas Pepe (67’ Elye Wahi). D.T.: Emerse Faé (FRA-CM).

Goles: 7’ y 64’ Nicolas Pepe (CM). Amonestados: 34’ Nicolas Pepe (CM); 75’ Juninho Bacuna y 83’ Gervane Kastaneer (C). Tiros de esquina: Curazao 4 - Costa de Marfil 6.

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