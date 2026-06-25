Costa de Marfil vence a Curazao y asegura su histórico pase a la siguiente fase

Los marfileños aprovecharon un error en la salida de la zaga caribeña. Yan Diomande mandó un centro preciso al área en el que Nicolas Pepe recibió el balón y definió cruzado con el borde del pie para abrir la cuenta muy temprano.

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Sherel Floranus sacó un potente disparo de larga distancia que pasó rozando el travesaño, en lo que fue la jugada de mayor peligro para los dirigidos por Dick Advocaat.

Ibrahim Sangare filtró un balón milimétrico entre tres defensores para dejar a Nicolas Pepe en un mano a mano frente al arquero Eloy Room, definiendo con frialdad para colocar el 2-0 definitivo.

Con este marcador, Costa de Marfil se aseguró la segunda posición del grupo con 6 unidades y avanzó firmemente a los dieciseisavos de final. Por su parte, la selección de Curazao cerró con orgullo su primera participación mundialista histórica en la fase de grupos, despidiéndose del certamen con 1 punto obtenido ante Ecuador.

Detalles del partido

Estadio: Lincoln Financial Field, de Filadelfia (Pensilvania-Estados Unidos). Árbitro: Glenn Nyberg. Asistentes: Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist (suecos). Cuarto árbitro: Sandro Schaerer. Quinto árbitro: Stephane de Almeida (suizos). VAR: Carlos Del Cerro Grande (español). AVAR: Leodán González (uruguayo). SVAR: Juan Soto (venezolano).

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Curazao: Eloy Room; Jurien Gaari (77’ Gervane Kastaneer), Sherel Floranus, Armando Obispo, Joshua Brenet (90’ Shurandy Sambo), Deveron Fonville (77’ Tyrese Noslin); Juninho Bacuna, Livano Comenencia (61’ Jeremy Antonisse), Leandro Bacuna, Tahith Chong; Juergen Locadia (90’ Brandley Kuwas). D.T.: Dick Advocaat (NED).

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Christopher Operi, Guela Doue; Franck Kessié (77’ Jean Michael Seri), Ibrahim Sangare; Ange-Yoan Bonny (67’ Oumar Diakite), Yan Diomande (67’ Bazoumana Toure), Amad Diallo (ST Christ Inao Oulai), Nicolas Pepe (67’ Elye Wahi). D.T.: Emerse Faé (FRA-CM).

Goles: 7’ y 64’ Nicolas Pepe (CM). Amonestados: 34’ Nicolas Pepe (CM); 75’ Juninho Bacuna y 83’ Gervane Kastaneer (C). Tiros de esquina: Curazao 4 - Costa de Marfil 6.