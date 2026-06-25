México aplasta a República Checa y firma una fase de grupos perfecta

La Selección Mexicana cerró una fase de grupos de ensueño al vencer 3-0 a República Checa en un abarrotado Estadio Azteca. Aunque el inicio sembró incertidumbre, el combinado “tricolor” ajustó las piezas en el complemento para sellar un hecho inédito: avanzar a la siguiente ronda con paso perfecto (9 puntos de 9 posibles) y mantener su portería imbatida, algo jamás logrado en la historia mundialista del país.

Lea más: Sudáfrica golpea a Corea del Sur y avanza a los dieciseisavos

El show de la juventud: Récord histórico para Gilberto Mora

Con el boleto a dieciseisavos ya en la bolsa, Javier Aguirre se dio el lujo de sacudir el once inicial con cinco cambios respecto al duelo contra Corea del Sur. El gran reflector se lo llevó Gilberto Mora, quien con apenas 17 años saltó como titular, convirtiéndose en el jugador mexicano más joven en iniciar un partido de Copa del Mundo, y el sexto en toda la historia del torneo.

Sin embargo, el experimento tardó en funcionar en la primera mitad. A los 8 minutos, un despiste de César Montes casi le cuesta caro al Tri, pero el checo Denis Visinsky perdonó con un disparo que pasó rozando el poste. Luis Romo, Guillermo Martínez y el propio Mora pecaron de exceso de pases dentro del área, diluyendo el peligro ante una República Checa que se jugaba la vida.

La metamorfosis del segundo tiempo y los goles de la victoria

Tras el descanso, la actitud de los comandados por el ‘Vasco’ dio un giro de 180 grados y la recompensa no tardó en llegar. Al minuto 55 se vivió un debut de ensueño cuando Luis Romo se vistió de mago, se quitó a tres rivales y filtró un balón quirúrgico para Mateo Chávez. El lateral de 22 años, que se estrenaba con la casaca azteca, entró pleno al área y fusiló con un zurdazo letal para abrir el marcador.

Poco después, al minuto 68, el oportunismo puro se hizo presente. El arquero checo Matej Kovár cometió un grave error al perder el una disputa que parecía favorable con Jorge Sánchez, y Julián Quiñones, quien se encontraba al asecho del error no perdonó como caza-goles total para firmar el 2-0 que sepultó los ánimos europeos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Azteca a los pies de una leyenda: La sexta de Memo Ochoa

A falta de 13 minutos para el final, el Coloso de Santa Úrsula estalló en una ovación ensordecedora. Guillermo Ochoa ingresó al terreno de juego para hacer historia pura. A sus 40 años, el canterano americanista relevó a Raúl Rangel y selló su sexta participación en Copas del Mundo, una cifra mítica que hasta hoy solo compartían astros de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ya en el tiempo de compensación, en el tercer minuto de adición, llegó el broche de oro. Santiago Giménez sacó un potente disparo que rebotó en la zaga, dejando el balón vivo para que Álvaro Fidalgo terminara la jugada con un potente derechazo que terminó ingresando el el ángulo superior derecho del portero Matěj Kovář para decretar el 3-0 que terminó siendo definitivo.

El panorama definitivo del Grupo A

Con este resultado, México se consolidó en la cima del sector con 9 unidades, seguido por Sudáfrica que sumó 4 puntos tras derrotar simultáneamente 1-0 a Corea del Sur en Monterrey. Ambas escuadras aseguraron su boleto a los dieciseisavos de final. Por su parte, el conjunto asiático quedó eliminado en el tercer puesto con 3 puntos, mientras que República Checa se despidió del torneo en el fondo de la tabla con apenas una unidad.