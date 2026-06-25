Países Bajos cumple el trámite ante Túnez y ya piensa en Marruecos

La histórica “marea naranja” no viajó en vano. Miles de fanáticos neerlandeses armaron una fiesta monumental desde temprano en el centro de la ciudad y su selección les pagó con creces en la cancha: victoria sólida, liderato de grupo y boleto sellado a la siguiente fase.

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Países Bajos cerró la fase de grupos con 7 puntos producto de dos triunfos y un empate, dejando atrás a una combativa Japón (5 pts) que ahora tendrá la difícil tarea de medir fuerzas contra Brasil. Por su parte, Suecia (4 pts) avanza como uno de los mejores terceros, mientras que Túnez se despide de la cita mundialista sin sumar unidades.

Una ráfaga letal en el arranque

El partido se liquidó prácticamente antes de que muchos aficionados se acomodaran en sus asientos. La lluvia que azotó el estadio no enfrió el ímpetu neerlandés, y a los tres minutos de juego llegó el primero: un centro envenenado de Denzel Dumfries por derecha provocó el error del tunecino Ellyes Skhiri, quien terminó desviando el balón en su propia portería.

El segundo golpe no tardó en llegar. Al minuto siete, Tijjani Reijnders ejecutó un tiro libre preciso, Virgil Van Dijk la bajó con categoría y Brian Brobbey la empujó al fondo de la red. El delantero del Sunderland, que empezó el torneo en el banquillo, confirma su gran momento y ya es el goleador indiscutible de su selección con tres tantos en el torneo.

Dato Histórico: En las gradas se vio un desfile de nostalgia. Miles de hinchas lucieron camisetas de leyendas como Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy y Arjen Robben, empujando a la nueva generación hacia la épica.

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Susto, reacción y a pensar en la siguiente ronda

Túnez intentó reaccionar en el complemento y le puso algo de suspenso al guion. En el minuto 54, Hazem Mastouri firmó un descuento espectacular de cabeza tras un córner cobrado por Hannibal Mejbri.

Sin embargo, el susto duró poco para los europeos. Solo ocho minutos después, en el 62, el defensor Jan Van Hecke conectó un frentazo certero tras otra asistencia del brillante Tijjani Reijnders para decretar el 1-3 definitivo. El propio mediocampista del Manchester City, eje total del juego de su equipo, estuvo a punto de coronar su noche poco después, pero el poste horizontal le negó el gol.

Lo que se viene: Aroma a revancha de 1994

Con el liderato bajo el brazo, Países Bajos ya conoce su destino para los dieciseisavos de final: Marruecos. Este choque tiene un antecedente histórico muy particular, ya que ambas selecciones se enfrentaron en el Mundial de Estados Unidos 1994, un partido donde el hoy entrenador neerlandés, Ronald Koeman, estuvo presente en el terreno de juego.

El combinado que logre salir con vida de este cruce de alto voltaje avanzará a octavos de final, donde se verá las caras con el ganador de la llave entre Sudáfrica y Canadá.

Ficha técnica:

Túnez (1): Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Ali Abdi, Mohamed Amine (minuto 68, Mortadha Ben Ouannes); Ellyes Skhiri, Rani Khedira (minuto 68, Mohamed Mahmoud); Anis Slimane (minuto 68, Elias Achouri), Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi (minuto 75, Firas Chaouat) y Hazem Mastouri (minuto 90, Sebastian Tounekti). Seleccionador: Hervé Renard.

Países Bajos (3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong (minuto 72, Crysencio Summerville), Tijjani Reijnders (minuto 72, Teun Koopmeiners); Donyell Malen (minuto 72, Justin Kluivert), Brian Brobbey (minuto 77, Memphis Depay) y Cody Gakpo (minuto 84, Noa Lang). Seleccionador: Ronald Koeman.

Goles: 0-1: minuto 3, Ellyes Skhiri (en propia portería). 0-2: minuto 7, Brian Brobbey. 1-2: minuto 54, Hazem Mastouri. 1-3: minuto 62, Jan Van Hecke.

Árbitra: La mexicana Katia García. Incidencias: Partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026 disputado en el estadio de Kansas City.