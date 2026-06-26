Cabo Verde iguala 0-0 con Arabia Saudita y hace historia en el Mundial 2026

El conjunto africano, considerado como la “Cenicienta” del torneo en su debut absoluto en un Mundial, finaliza esta instancia manteniéndose invicto tras cosechar tres notables empates en el exigente Grupo H (0-0 ante España, 2-2 contra Uruguay y este 0-0 ante los asiáticos).

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El cruce estuvo marcado por la paridad defensiva y la enorme fricción en el mediocampo. El veterano guardameta caboverdiano de 40 años, Vozinha, volvió a ser una de las figuras claves para sostener el arco en cero ante los intentos aislados del conjunto dirigido por Georgios Donis.

Por el lado de Arabia Saudita, sufrieron la baja temprana del defensor Hassan AlTambakti, quien tuvo que retirarse lesionado en camilla durante la primera mitad, siendo reemplazado por Ali Lajami.

Pese a las aproximaciones del delantero caboverdiano Jamiro Monteiro y los remates de larga distancia de Kevin Pina en el complemento, ninguna de las dos escuadras logró romper el bloque defensivo rival.

Tras el cierre definitivo del Grupo H, la histórica selección de Cabo Verde jugará contra Argentina en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Detalles del partido

Estadio: NRG Stadium, de Houston (Texas-Estados Unidos). Árbitro: François Letexier. Asistentes: Cyrill Mugnier y Mehdi Rahmouni (franceses). Cuarto árbitro: Abongile Tom. Quinto árbitro: Zakhele Siwela (sudafricanos). VAR: Marco Di Bello (italiano). AVAR: Willy Delajod (francés). SVAR: Joe Dickerson (estadounidense).

Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Wagner Pina (90’+4 Steven Moreira); Kevin Pina, Joao Paulo, Jamiro Monteiro (71’ Laros Duarte), Deroy Duarte, Willy Semedo (61’ Helio Varela); Dailon Livramento (61’ Nuno Da Costa) y Ryan Mendes (71’ Gary Rodrigues). D.T.: Pedro Leitão Brito (CV).

Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti (33’ Ali Lajami), Saud Abdulhamid, Nawaf Bu Washl (82’ Moteb Alharbi); Nasser Aldawsari, Abdullah Alkhaibari (ST Musab Aljuwayr) y Mohamed Kanno; Feras Albrikan, Salem Aldawsari (65’ Mohammed Abu Alshamat) y Sultan Mandash (65’ Abdullah Alhamddan). D.T.: Georgios Donis (GRE).

Goles: No hubo. Amonestados: 4’ Saud Abdulhamid, 67’ Nasser Aldawsari y 90’+3 Feras Albrikan (AS); 8’ Wagner Pina (CV). Tiros de esquina: Cabo Verde 4 - Arabia Saudita 2.