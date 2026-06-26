Mundial 2026: Paraguay está en lista de espera para dieciseisavos de final

El empate sin goles entre Paraguay y Australia selló el boleto de los Socceroos para la próxima fase del Mundial Norteamérica 2026.

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El Grupo D acabó con Estados Unidos como líder, con seis puntos, escoltado por Australia (2º) y Paraguay (3º), ambos con cuatro unidades. Turquía se despidió con una victoria por 3-2, obteniendo tres unidades.

Entrenados por el argentino Gustavo Alfaro, los guaraníes tienen garantizado quedar por delante de tres terceros pase lo que pase, cuando faltan por definirse con seis de los doce grupos del torneo.

Pasan los ocho mejores terceros. “Yo soy muy optimista”, dijo Alfaro, que dio prácticamente como un hecho el pase en rueda de prensa, aunque sostuvo que el resultado obtenido en Santa Clara, en el área de la Bahía de San Francisco, tiene “sabor a poco” .

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“Comienza otro Mundial, un Mundial completamente diferente”, expresó. “Vamos a seguir peleando”.

Paraguay vuelve a ser mundialista en Norteamérica 2026 tras haber estado ausente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Cuentas favorables

Ya Paraguay tiene mejor desempeño que Corea del Sur, en el Grupo A, y Escocia, en el C, entre los terceros de los grupos finalizados. Y en los seis grupos que faltan por cerrarse será mejor que Senegal o Irak, en el I, independientemente de lo que ocurra. Necesita entonces acabar por delante de uno de los terceros de las llaves G, H, J, K o L.

Calculadora en mano, con cuentas favorables, Alfaro hizo un planteamiento conservador. Paraguay alineó con defensa de cinco para tapar las bandas de Australia y con un mediocampo de pierna fuerte.

El mensaje era claro: minimizar riesgos. Así, los Socceroos tomaron la iniciativa, sin encontrar espacios y sin inquietar al arquero albirrojo, Orlando Gill. No obstante, un tiro de Cristian Volpato al borde del descanso obligó al golero a volar para despejar.

Era un aviso de que Paraguay necesitaba hacer mucho más que defenderse. La entrada del mediocampista brasileño naturalizado paraguayo Mauricio fue la respuesta de Alfaro en el arranque de la segunda parte.

Las cosas mejoraron y el mismo Mauricio Prado probaba suerte rápido, con un remate a distancia a las manos del arquero Patrick Beach. “Nos dio más pausa”, analizó Alfaro.

Paraguay asumía el mando del juego, aunque no pudo resolver y en los últimos instantes hubo intercambio de amenazas.

El australiano Jordan Bos se sacó de la manga un tiro muy peligroso y ya en el tiempo agregado Mauricio volvió a rozar el gol, sin éxito, tras un buen pase de Alex Arce. “Tras ese tiro fue la primera vez que realmente vi el reloj y pensé: ’por favor, pita el final’”, relató el seleccionador de Australia, Tony Popovic.