Arbitraje definido para el duelo entre Alemania y Paraguay

El estadio de Foxborough, ubicado a unos 35 kilómetros de Boston, albergará el lunes el partido entre Alemania y Paraguay, marcado para las 17:30 de nuestro país, por los dieciseisavos de final del Mundial Norteamérica 2026.

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El marroquí Jalal Jayed fue designado para impartir justicia en ese enfrentamiento, contando con la asistencia desde las bandas de sus compatriotas Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad.

Los chinos Ma Ning y Zhou Fei cumplirán las funciones de cuarto y quinto árbitros, respectivamente.

Jalal Jayed tiene 39 años y porta la insignia internacional de la FIFA desde 2019.

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En la fase de grupos, el juez dirigió el encuentro entre Alemania y Curazao (7-1), el 14 de junio, además del choque entre Portugal y Uzbekistán (5-0), el 23 del presente mes.