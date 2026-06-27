Los Faraones igualan con Irán y avanzan como escolta de Bélgica

Egipto festejó, aunque solo consiguió igualar ante Irán, y lo hizo sufriendo en las escaramuzas finales del cotejo por el Grupo G de la Copa del Mundo, sin que en el cotejo quede patente su favoritismo sobre el cuadro de los persas, que llegaban con posibilidades de avanzar con el triunfo.

Lea más: Paraguay queda emparejado con Alemania

A los Faraones les bastó el empate para avanzar a los dieciseisavos del certamen, quedando en “stan-by” la situación de los iraníes.

Egipto e Irán empataron 1-1, con goles de temprana faena en la primera mitad del compromiso.

Ya a los 5′ Mahmoud Saber ponía la ventaja para Egipto, y lanzaba un presagio de un partido con muchos goles. El iraní Ramin Rezaeian igualó el score a los 14′, sin embargo, ya no se vivió la emoción de otro tanto durante todo el cotejo.

A pesar de la desazón, los iraníes quedaron con posibilidades de avanzar como uno de los ocho terceros que podrán disputar los dieciseisavos del mundial, pero deben aguardar los partidos restantes que se disputarán este sábado, cerrando la fase de grupos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al otro clasificado directamente, sin brillar en sus juegos anteriores, Bélgica consiguió avanzar como primera en esta serie, pero por lo menos esta vez se impuso con goleada de 5-1 a Nueva Zelanda, luego de los empates contra Egipto e Irán.

SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Seattle. Árbitro principal: Szymon Marciniak (Polonia), Asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia), Asistente 2: Adam Kopsek (Polonia), Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón).

Alineaciones

Egipto: Mostafá Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmoneim (14′ Yasser Ibrahim), Ahmed Fatouh; Emam Asour (ST Omar Marmoush), Mostafá Zico (76′ Hamza Abdelkarim), Mohanad Lashi, Mahmoud Saber (ST Marawan Attia); Trezeguet y Mohamed Salah (57′ Zizo). D.T.: Hossam Hassan Hussein.

Irán: Alireza Beiranvand; Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Hossein Kanani (ST Saleh Hardani), Ali Nemati, Ramin Rezaeian; Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi (90+1′ Alireza Jahanbakhsh), Saman Ghoddos (67′ Shahriyar Moghanloo), Mohammad Ghorbani; Mehdi Taremi. D.T.: Amir Ghalenoei.

Goles: 5′ Mahmoud Saber (E); 14’ Ramin Rezaeian (I).

Amonestados: Mohanad Lashin, Mahmoud Saber, Yasser Ibrahim (E); Shoja Khalilzadeh, Hossein Kanani, Ali Nemati, Saeid Ezatolahi (I).