Austria y Argelia refrendaron un empate con muchos goles y ambos avanzaron de fase

Las selecciones de Austria y Argelia igualaron 3-3 en la madrugada de este domingo, resultado que clasificó a ambos a la fase de 16 del Mundial 2026, como segunda y tercera, respectivamente, detrás de Argentina.

Lea más: Cuando y donde ver Paraguay vs. Alemania

Los europeos se adelantaron en dos ocasiones a los africanos, dejándolos afuera del mundial momentáneamente (1-0, 2-1), situación que fue revertida con los empates de los argelinos.

Tras un último tramo aburrido, con total conformidad de ambas escuadras, llegó el gol de Argelia en minutos de recuperación (90+3′) para el 3-2, y Austria por minutos quedó sin el pasaporte.

En el último minuto del juego, y en el sexto de recuperación, los austriacos volvieron a igualar 3-3 y dejaron todo como estuvo desde el principio, con la clasificación de ambos.

Austria se enfrentará a España en los dieciseisavos, mientras Argelia se medirá a Suiza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Kansas City. Árbitro: Ilgiz Tantashev, Asistente 1: Andrey Tsapenko, Asistente 2: Timur Gaynullin (todos de Uzbekistán), Cuarto Árbitro: Katia García, Quinto Árbitro: Sandra Ramírez (ambas de México), VAR: Leodán González (Uruguay), AVAR: Shaun Evans (Australia), SVAR: Armando Villarreal (EE.UU.).

Alineaciones

Argelia: Oussama Benbot; Aissa Mandi, Jaouen Hadjam (71′ Rayan Ait-Nouri), Rafik Belghali (71′ Samir Chergui), Ramy Bensebaini; Houssem Aouar (90+4′ Fares Ghedjemis), Tarifas Chaibi, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez y Amine Gouiri (71′ Zindedine Belaid). D.T.: Vladimir Petkovic.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba (62′ Kevin Danso), Philipp Lienhart, Phillip Mwene (90+5′ Sasa Kalajdzic); Xaver Schlager (ST Florian Grillitsch), Nicolás Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (ST Pablo Wanner), Konrad Laimer; Marko Arnautovic (ST Michael Gregoritsch). D.T.: Ralf Rangnick.

Goles: 45’ Rafik Belghali, 60′ y 90+3′ Riyad Mahrez (ARG); 28’ Marko Arnautovic, 55’ Marcel Sabitzer, 90+6′ Sasa Kalajdzic (AUS).

Amonestado: Marko Arnautovic (AUS).