Canadá vence a Sudáfrica en la agonía y es el primer clasificado a octavos

Cuando el partido parecía irremediablemente destinado a la prórroga, Stephen Eustaquio frotó la lámpara en el minuto 92 con un tiro libre magistral desde fuera del área. El balón se coló en la portería de los Bafana Bafana, sellando el pase de Canadá a los octavos de final en el arranque de los dieciseisavos de final del Mundial.

Con este resultado, Sudáfrica arma las maletas y se despide de la competición, mientras que los norteamericanos ya esperan rival para la siguiente ronda.

Un choque de pizarras y nervios a flor de piel

El encuentro fue de ida y vuelta, generoso en emociones pero castigado por la falta de puntería. El nerviosismo de los atacantes pesó en la primera mitad. Canadá saltó a la cancha con un dibujo más ordenado entre líneas, lo que obligó a Sudáfrica a plantear un esquema 4-2-3-1 diseñado exclusivamente para cortar los circuitos de juego y dificultar el control del balón.

La paridad estuvo a punto de romperse en la segunda mitad con ocasiones clarísimas para ambos bandos. Primero llegó el susto sudafricano, cuando un zapatazo desde fuera del área impactó de lleno en el travesaño canadiense. Poco después, en el minuto 62, llegó la réplica de Canadá con un remate venenoso de Tani Oluwaseyi, delantero del Villarreal, que el guardameta Williams logró despejar con lo justo.

El factor Alphonso Davies: un año de espera y un regreso inmediato

La tensión aumentaba y la espera se hacía eterna en el banquillo. Ante la desesperación, el estratega Jesse Marsch quemó las naves y mandó a la cancha a Alphonso Davies.

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El retorno de la gran estrella canadiense a las canchas se notó de inmediato. A pesar de haber estado más de un año apartado de la actividad, Davies demostró que su calidad sigue intacta: en sus primeros compases, firmó una asistencia perfecta para Jacob Shaffleburg que casi rompe el cero al minuto 75.

El empuje final de la estrella preparó el escenario para que Eustaquio se vistiera de héroe en el tiempo de descuento y desatara la fiesta en el estadio de Los Ángeles.

Lo que viene: ¿Marruecos o Países Bajos?

Tras certificar su clasificación en esta llave de dieciseisavos (fase que se extenderá hasta el 3 de julio), los canadienses ya miran de reojo el calendario.

El próximo rival de Canadá en los octavos de final se definirá este 6 de julio. El oponente saldrá del cruce de alto voltaje que disputarán mañana las selecciones de Marruecos y Países Bajos en el Estadio de Monterrey, México.

Síntesis del partido

Estadio: SoFi Stadium (Los Angeles). Árbitro: João Pinheiro (Portugal). Asistentes: Bruno Jesus (Portugal) y Luciano Maia (Portugal). Cuarto árbitro: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos). Quinto árbitro: Mohamed Al Hammadi (Emiratos Árabes Unidos). VAR: Carlos del Cerro Grande (España). AVAR: Rodolpho Toski (Brasil).

Sudáfrica: Ronen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Oswin Appollis; Relebohile Mofokeng (46’ Thalente Mbatha), Thapelo Maseko; Evidence Makgopa.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito (59’ Luc De Fougerolles), Derek Cornelius, Richie Laryea; Liam Millar (71’ Jacob Shaffelburg), Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba (59’ Niko Sigur), Tajon Buchanan (75’ Alphonso Davies); Tani Oluwaseyi (71’ Promise David) y Jonathan David.

Gol: 90’+2’ Stephen Eustáquio (C). Amonestados: 54’ Nathan-Dylan Saliba y 67’ Niko Sigur (C).