Zlatan Ibrahimović: “Paraguay se plantó firme, defendiendo bien”

La histórica clasificación de Paraguay ante Alemania en la tanda de penales sigue sacudiendo al planeta fútbol. La repercusión de la gesta guaraní traspasó fronteras de inmediato y despertó el análisis de las figuras más importantes del deporte rey. Uno de los primeros en pronunciarse fue el legendario astro sueco Zlatan Ibrahimović, quien, fiel a su estilo directo y sin filtros, desmenuzó lo ocurrido en la infartante definición:

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“¿Qué pasó? Así es el fútbol, se gana o se pierde. No hay una segunda oportunidad como en la fase de grupos y si no metes esos goles, habiendo grandes oportunidades para marcar... El portero de Paraguay pudo haber jugado el partido de su vida y luego, cuando se llega a los penaltis, es un 50-50, no hay un favorito para ganar en la tanda de penales”, expresó la estrella sueca que actualmente se desempeña como comentarista en la cadena Fox Sports.

Para “Ibra”, el factor clave estuvo en la enorme resistencia defensiva de la Albirroja, que supo aguantar con el alma el asedio constante de la ofensiva germana durante los 120 minutos de juego: “Pero Paraguay se plantó firme, defendiendo bien y cerrando los espacios en el área. Alemania presionaba, la Deutsche Maschine (la Máquina Alemana) empujaba y empujaba, con grandes ocasiones. Los penales son una lotería, es como que o eres un héroe o eres un villano”.

Finalmente, el ex-atacante del Milán y Barcelona se tomó un momento para solidarizarse con la cara amarga de la eliminación alemana, personificada en el defensor Jonathan Tah, ejemplificando la delgada línea que divide el éxito del fracaso en este tipo de citas máximas: “Y lo siento por Jonathan Tah, metió el gol de la victoria pero se lo anularon, y luego falló un penal. De héroe a... bueno, la prensa y los demás podrían criticarlo, así que pasa a ser el villano. Pero así es este juego, tienes que ser fuerte mentalmente y seguir adelante. Desafortunadamente para la Deutsche Maschine, se vuelven a casa”.