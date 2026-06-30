Alejandro Grimaldo ficha por Atlético Madrid

“Polivalente lateral zurdo que también puede ocupar las demarcaciones de carrilero, interior e incluso, mediapunta, destaca por su técnica y por su visión de juego, que le permiten contribuir en ataque marcando y asistiendo con facilidad”, describió el Atlético Madrid sobre su nuevo fichaje, Alejandro Grimaldo, que firma hasta junio de 2030.

Lea más: Noruega va “remando” al encuentro de Brasil en el Mundial 2026

Grimaldo, de 30 años, llegó al Leverkusen en 2023 y fue protagonista en 2024 de la histórica temporada en la que el club alemán terminó invicto, conquistando la Bundesliga, la Copa de Alemania y alcanzando la final de la Europa League a las órdenes del técnico español Xabi Alonso.

En total, deja Alemania tras 145 partidos, en los que ha anotado 30 goles y repartido 45 asistencias. “Adiós al especialista de los lanzamientos de falta”, se despidió en un emotivo comunicado el “Werkself”.

“Junto a Alejandro Grimaldo, hemos vivido la etapa más extraordinaria de la historia del Bayer, y no cabe duda de que fue una pieza fundamental de nuestros éxitos”, declaró citado en el comunicado Simon Rolfes, director general del club.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la Roja ha sido internacional en 14 ocasiones y se proclamó campeón de la Eurocopa en 2024. Es uno de los 26 convocados por Luis de la Fuente para el Mundial 2026, aunque no disputó ningún minuto en la fase de grupos.

Pero a partir de las rondas eliminatorias podría tener más abiertas las puertas después de las lesiones de los extremos Nico Williams y Yéremy Pino.

El propio Grimaldo, que compareció ante la prensa este martes en la concentración de la Roja en Chattanooga, se postuló para jugar más adelantado. “Es una posición que conozco muy bien, este año he marcado 14 goles y he hecho 13 asistencias, sé lo que tengo que hacer en el campo contrario y puedo ayudar en esa posición, el míster lo sabe”, declaró.

Preguntado también sobre su fichaje por el club colchonero Grimaldo confesó que ya ha hablado con su próximo entrenador, Diego Simeone: “Me ha felicitado por unirme a la plantilla, me ha deseado suerte en este Mundial, porque ahora lo más importante es estar centrado en el Mundial y ganar el próximo partido”.