Mbappé sobre Paraguay: “Han demostrado ser un equipo al que hay que tomarse en serio”

El astro de Francia, Kylian Mbappé, ya tiene la mira puesta en el próximo desafío de Les Bleus. Tras ser la gran figura marcando dos goles en el triunfo por 3-0 sobre Suecia en los dieciseisavos de final disputados en East Rutherford, Nueva Jersey, el delantero dejó claro que Paraguay es un rival de máximo cuidado.

Y es que la selección dirigida por Didier Deschamps se cruzará en la próxima fase con la Albirroja, que llega con el gran cartel de ser el verdugo de Alemania en los penaltis. En declaraciones a la transmisión oficial de TV del partido, el atacante del Real Madrid fue muy claro respecto a la dificultad del encuentro que se avecina.

“Han demostrado ser un equipo al que hay que tomarse en serio”, dijo Mbappé sobre el combinado sudamericano. Para reforzar su idea de que no hay margen para la relajación, sentenció: “No hay partidos fáciles en el Mundial”.

"PARAGUAY ES UN EQUIPO QUE HAY QUE TOMAR EN SERIO. VENCIERON A ALEMANIA"



🗣️ Mbappé habló de la Abirroja, rival de Francia en octavos



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De un inicio tímido al control absoluto

Al hacer balance de la victoria frente al cuadro sueco, el capitán francés sacó buenas conclusiones sobre el funcionamiento colectivo en esta etapa de eliminación directa, donde cualquier error se paga caro.

“Comenzó una nueva competición y hemos jugado bien”, declaró Mbappé, aunque hizo autocrítica al reconocer que “Tuvimos un inicio algo tímido”. Sobre el desarrollo de los 90 minutos, el delantero continuó explicando: “Tuvimos ocasiones que podríamos haber aprovechado antes, pero así es el fútbol. Conseguimos marcar y controlamos el partido”.

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A un paso del récord de Messi y el abrazo con Deschamps

La actuación de este martes tuvo un sabor histórico para el atacante del Real Madrid, quien llegó a la impresionante cifra de 18 goles en su historial en la Copa del Mundo. Con este registro, queda solo por detrás del argentino Lionel Messi, que lidera la tabla con 19 dianas.

Ante semejante hito, el francés optó por destacar el trabajo de todo el plantel: “Sé quién soy y sé lo que tengo que hacer, pero no soy solo yo. Todo el equipo es perfectamente consciente de lo que tenemos que hacer aquí”, expresó con firmeza.

Más allá de los goles y las estadísticas, una de las imágenes de la jornada se dio justo tras abrir su cuenta goleadora, cuando Mbappé corrió al banco y se fundió en un sentido abrazo con Didier Deschamps.

Al ser consultado por este gesto, el ’10′ destacó la unión del vestuario en apoyo a su entrenador. “Refleja el espíritu de este grupo. Es nuestro ADN. Estamos todos juntos en esto. Sabemos que el entrenador ha pasado por una situación muy dura”, dijo.

Para cerrar, el goleador galo remató con una profunda reflexión humana: “Hay cosas más importantes que el fútbol, pero él necesita saber y sabe que nunca estará solo”.

Con la mirada puesta en Paraguay, el lateral Lucas Digne consideró a la selección del entrenador argentino Gustavo Alfaro como un equipo que “defiende con mucha intensidad y juega con gran despliegue físico”, pero llamó a “disfrutar” el momento del triunfo sobre Suecia. “Ya tendremos tiempo de centrarnos en ese partido”.