Francia golea a Suecia y se cita con Paraguay en octavos de final

El MetLife Stadium fue testigo de una exhibición de poderío donde los dirigidos por Didier Deschamps trituraron 3-0 a una Suecia sin alma. Con este resultado, el combinado galo sella su billete a los octavos de final del Mundial 2026, donde les espera Paraguay, el inesperado verdugo de Alemania.

De la siesta al vendaval galo

El arranque del partido fue el somnífero perfecto para los aficionados. Durante la primera media hora, Suecia se plantó en un bloque bajo ultra disciplinado, confiando el milagro a las carreras solitarias de Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Francia tocaba la batuta, pero sin prisa. Un aviso de Lucas Digne en el minuto 15 fue lo único rescatable de un inicio gris.

Sin embargo, tras la pausa de hidratación, Francia se desperezó y activó el modo rodillo. Primero, el linier le ahogó el grito a Mbappé por un fuera de juego milimétrico. Poco después, se desató un auténtico bombardeo: Rabiot probó los reflejos de Zetterström desde lejos, Mbappé mandó un balón al poste con la portería vacía y Michael Olise rozó el gol del torneo con una tijera espectacular que también se estrelló en el palo. El VAR incluso perdonó la expulsión al sueco Victor Lindelöf tras una durísima entrada sobre Olise, reflejo de una Suecia completamente sobrepasada.

El show de Kylian y la pizarra de Deschamps

El muro escandinavo cayó justo antes del descanso, en el minuto 45, gracias a una genialidad de pizarra. Córner en corto, triangulación perfecta, asistencia de Ousmane Dembélé y el talento de Bondy inventó una maniobra excelsa en el área para romper la cadera de Gyökeres y ponerla al palo largo. Tras el gol, el ’10′ corrió al banquillo para fundirse en un emotivo abrazo con Didier Deschamps, dedicándole la anotación a su técnico, quien atraviesa el duelo por el reciente fallecimiento de su madre.

Con esta anotación, el delantero del Real Madrid seguía agigantando su leyenda. Mbappé sumaba así su quinto gol en el torneo, consolidándose en la pelea de la tabla de artilleros de esta edición y manteniéndose a la caza de los registros más exclusivos del fútbol mundial.

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Olise asume el mando y Barcola sentencia

La segunda mitad no tuvo historia. Suecia salió sin fe y Francia olió la sangre. En el 53′, los galos firmaron una obra de arte en verticalidad pura: Aurélien Tchouaméni filtró para Michael Olise, este habilitó a Bradley Barcola y el extremo del PSG controló y fusiló con violencia para el 2-0.

A partir de ahí, el partido se convirtió en el jardín de Olise. El “jugador total” del Bayern se cansó de filtrar balones imposibles. En el 74′, frotó la lámpara una vez más y dejó completamente solo a Mbappé para que firmara su doblete y el 3-0 definitivo.

Esta última obra de arte supuso el sexto gol de Mbappé en esta edición del torneo, una cifra que lo empata provisionalmente con Lionel Messi en la tabla de goleadores de este Mundial. Además, el astro francés iguala al capitán argentino en la clasificación histórica de anotadores de las Copas del Mundo, quedando a tan solo un tanto de superarlo.

Demasiado fácil para una Francia que cerró la noche con el sexto gol de Mbappé y la quinta asistencia de un Olise imperial. Ahora, ‘Les Bleus’ se marchan a Filadelfia. El próximo 4 de julio medirán fuerzas contra una envalentonada Paraguay que viene con el pecho inflado tras cargarse a los alemanes en penales.

Ficha técnica:

Francia (3): Mike Maignan; Lucas Digne (Theo Hernández, minuto 78), Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé (Malo Gusto, minuto 75); Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise (Rayan Cherki, minuto 85); Ousmane Dembélé (Désiré Doué, minuto 75), Bradley Barcola y Kylian Mbappé (Mateta, minuto 85). Seleccionador: Didier Deschamps

Suecia (0): Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson (Daniel Svensson, minuto 82); Eliot Stroud (Taha Ali, minuto 65), Lucas Bergvall (Besfort Zeneli, minuto 65), Yasin Ayari (Benjamin Nygren, minuto 82); Anthony Elanga, Alexander Isak (Gustaf Nilsson, minuto 89) y Viktor Gyökeres. Seleccionador: Graham Potter

Goles: 1-0, minuto 45: Mbappé. 2-0, minuto 53: Barcola. 3-0, minuto 74: Mbappé. Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Sin amonestados. Incidencias: Partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante 80.663 espectadores. Aforo completo, según la FIFA.