Marruecos derrota a Países Bajos, en el segundo juego definido en penales

Marruecos requirió de tiempo adicional y penales para doblegar a la selección de Países Bajos, en el último partido por fase de 16 disputado este lunes por el Mundial 2026. El combinado de Marruecos tendrá como rival a Canadá, este sábado.

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El juego entre neerlandeses y marroquíes, donde los primeros aparecían en la previa con pequeño desnivel en el favoritismo ostentando a grandes figuras en sus filas, culminó en tiempo normal con paridad de 1-1, la que siguió en los 30′ suplementarios, para llegar a la tanda de penales.

Países Bajos estuvo a unos minutos de alzarse con la victoria por la mínima diferencia en tiempo normal, con el tanto a los 72’ por parte de Cody Gakpo.

Cuando el partido se iba, a los 91’ llegó el gol de cabeza del defensor Issa Diop, para llevar al suplemento y penales posteriores.

Los tiros desde los 12 pasos estuvieron caracterizados por errores de los ejecutantes, pero al final los africanos se tuvieron a Bono con una detención y la frialdad de algunos jugadores para imponerse al final por 3-2,

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SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Monterrey, México. Árbitro principal: Wilton Sampaio (Brasil), Asistente 1: Bruno Pires (Brasil), Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil), Cuarto árbitro: Cristián Garay (Chile), VAR: Rodolpho Toski (Brasil), AVAR: Igor Benevenuto (Brasil).

Alineaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil Van Dijk, Nathan Ake (71’ Teun Koopmeiners), Jan Paul Van Hecke, Micky Van de Ven (86′ Jorrel Hato), Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch (86′ Quinten Timber), Frenkie De Jong (110′ Marten De Roon); Cody Gakpo (113′ Justin Kluivert), Brian Brobbey (71′ Wout Weghorst), Crysencio Summerville. D.T.: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Noussair Mazrauoi, Issa Diop, Chadi Riad (75′ Anass Salah Eddine); Ayyoub Bouaddi (79′ Samir El Mourabet), Azzedine Ounahi (86′ Soufiane Rahimi), Ismael Saibari, Bilal El Khannouss (86′ Chemsdine Talbi), Neil El Aynaoui; Brahim Díaz (79′ Gessime Yassine). D.T.: Mohamed Ouahbi.

Goles: 72’ Cody Gakpo (PB); 90+1’ Issa Diop (M).

Amonestaciones: (PB); Issa Diop (M).