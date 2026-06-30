Mundial de Fútbol
30 de junio de 2026 a la - 01:09

Marruecos derrota a Países Bajos, en el segundo juego definido en penales

Crysencio Summervi (i) de Países Bajos disputa un balón con Anass Salah Eddine de Marruecos, en el cotejo por dieciseisavos del Mundial 2026. EFE
Crysencio Summervi (i) de Países Bajos disputa un balón con Anass Salah Eddine de Marruecos, en el cotejo por dieciseisavos del Mundial 2026. EFEMiguel Sierra

Al igual que en el partido de nuestra Albirroja contra Alemania, la selección de Marruecos derribó a otro de los considerados favoritos de siempre, Países Bajos, desde los 12 pasos, luego del 1-1 durante los 120 minutos. La selección marroquí no se achicó nunca y peleó de igual a igual a los holandeses, hasta el final del tiempo suplementario, y aunque también se sumó a las imprecisiones en los penales, al final consiguió festejar con 3 goles contra 2.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Marruecos requirió de tiempo adicional y penales para doblegar a la selección de Países Bajos, en el último partido por fase de 16 disputado este lunes por el Mundial 2026. El combinado de Marruecos tendrá como rival a Canadá, este sábado.

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El juego entre neerlandeses y marroquíes, donde los primeros aparecían en la previa con pequeño desnivel en el favoritismo ostentando a grandes figuras en sus filas, culminó en tiempo normal con paridad de 1-1, la que siguió en los 30′ suplementarios, para llegar a la tanda de penales.

Países Bajos estuvo a unos minutos de alzarse con la victoria por la mínima diferencia en tiempo normal, con el tanto a los 72’ por parte de Cody Gakpo.

Cuando el partido se iba, a los 91’ llegó el gol de cabeza del defensor Issa Diop, para llevar al suplemento y penales posteriores.

Los tiros desde los 12 pasos estuvieron caracterizados por errores de los ejecutantes, pero al final los africanos se tuvieron a Bono con una detención y la frialdad de algunos jugadores para imponerse al final por 3-2,

SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Monterrey, México. Árbitro principal: Wilton Sampaio (Brasil), Asistente 1: Bruno Pires (Brasil), Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil), Cuarto árbitro: Cristián Garay (Chile), VAR: Rodolpho Toski (Brasil), AVAR: Igor Benevenuto (Brasil).

Alineaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil Van Dijk, Nathan Ake (71’ Teun Koopmeiners), Jan Paul Van Hecke, Micky Van de Ven (86′ Jorrel Hato), Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch (86′ Quinten Timber), Frenkie De Jong (110′ Marten De Roon); Cody Gakpo (113′ Justin Kluivert), Brian Brobbey (71′ Wout Weghorst), Crysencio Summerville. D.T.: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Noussair Mazrauoi, Issa Diop, Chadi Riad (75′ Anass Salah Eddine); Ayyoub Bouaddi (79′ Samir El Mourabet), Azzedine Ounahi (86′ Soufiane Rahimi), Ismael Saibari, Bilal El Khannouss (86′ Chemsdine Talbi), Neil El Aynaoui; Brahim Díaz (79′ Gessime Yassine). D.T.: Mohamed Ouahbi.

Goles: 72’ Cody Gakpo (PB); 90+1’ Issa Diop (M).

Amonestaciones: (PB); Issa Diop (M).

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