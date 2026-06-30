Nagelsmann dice que Alemania: “Ya no es uno de esos equipos de primera línea”

Sacudida sí, pero dimisión no. El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, descartó por completo dar un paso al costado tras la inesperada eliminación de la Mannschaft ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los tetracampeones del mundo sellaron un nuevo fracaso tras perder en la tanda de penales por 4-3, luego de empatar a un gol con la Albirroja en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston. Se trata de un hito negro e inédito, ya que es la primera vez en toda la historia de las Copas del Mundo que los alemanes caen desde el punto blanco.

“No soy alguien que escape de las cosas”

A pesar de la magnitud del golpe, el estratega de 38 años —el director técnico más joven de todo el certamen— compareció ante los medios con semblante firme y dejó claro que su intención es cumplir con su proceso al mando del equipo nacional.

“No soy alguien que escape de las cosas y esta no es la primera vez, por desgracia, en que las cosas no han salido bien. Hay asuntos en los que no voy a meterme en detalle ahora, pero hay algunos cambios que hacer”, explicó el DT en rueda de prensa, según la interpretación al español de la FIFA.

“Pero no voy a abandonar solo porque nos han eliminado ahora. Si la Federación Alemana de Fútbol quiere que continúe, voy a continuar”, sentenció.

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El crudo diagnóstico: Alemania ya no es élite

Nagelsmann evitó poner paños calientes a la crisis del balompié germano. El timonel entiende a la perfección que Alemania “ya no es uno de esos equipos de primera línea” en las citas mundialistas, una dura realidad respaldada por este tropiezo en Boston y las vergonzosas caídas en la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

El entrenador apuntó directamente a las carencias estructurales de su plantilla en posiciones específicas, afirmando que hay cosas que hay que abordar en el futuro y poniendo como ejemplo que no tienen muchos laterales izquierdos disponibles.

Asimismo, admitió con autocrítica que su equipo “no dio lo suficiente” frente a un combinado paraguayo que, con este triunfo histórico, ha protagonizado la mayor sorpresa de la Copa del Mundo hasta el momento. Nagelsmann apuntó que hay algunos equipos que pueden hacerte daño si no te puedes defender bien, reconociendo que esto duele mucho. El técnico zanjó la cuestión explicando que no pudieron mantener el ritmo, que el contrincante después del empate pareció resentirse un poco y que, en definitiva, no crearon suficientes oportunidades.

Furia alemana por un gol anulado en el tiempo extra

Más allá de la autocrítica por el pobre juego colectivo, el seleccionador alemán no se guardó nada al evaluar el arbitraje de la contienda. Nagelsmann catalogó como “muy polémica” la decisión del colegiado marroquí Jalal Jayed de invalidar un gol al defensor Jonathan Tah en el minuto 102 del tiempo extra, una acción donde se señaló una supuesta carga contra el guardameta paraguayo y que pudo haber cambiado el destino de la tetracampeona.