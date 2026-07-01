¿Cuándo y a qué hora juega Paraguay vs. Francia y dónde ver en vivo?

Tras sellar de forma épica la clasificación de la en los dieciseisavos de final ante la siempre candidata Alemania, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro quedó emparejado en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con Francia, que viene der gran protagonista en las últimas dos ediciones, campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022. El encuentro se diputará el sábado a las 18:00 (hora paraguaya), en el estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia.

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La selección paraguaya había conseguido su clasificación a la serie de eliminación directa, como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, en la ronda de los 32 mejores se topó con Alemania, al que logró doblegarlo en la tanda de penales, tras la paridad de 1-1 en los 120 minutos. Ahora la delegación se traslada al sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

Por su parte, Francia llega a esta cita tras liderar el Grupo I, conquistando el total de unidades. En los dieciseisavos de final, el equipo comandado por Didier Deschamps venció sin despeinarse por 3-0 a Suecia en los, ratificando su condición de gran favorita de adjudicarse el título, liderado por una poderosa ofensiva, que tiene como bandera Kylian Mbappé, quien con 6 anotaciones lidera la tabla de máximos artilleros del certamen junto al argentino Lionel Messi.

Paraguay vs. Francia: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Paraguay vs. Francia: ¿Cuándo y a qué hora juega?

Paraguay: 18:00 horas (del sábado)

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Argentina: 18:00 horas (del sábado)

Brasil: 18:00 horas (del sábado)

Uruguay: 18:00 horas (del sábado)

Chile: 18:00 horas (del sábado)

Bolivia: 17:00 horas (del sábado)

Venezuela: 17:00 horas (del sábado)

Estados Unidos – Este: 18:00 horas (del sábado)

Ecuador: 16:00 horas (del sábado)

Colombia: 16:00 horas (del sábado)

Perú: 16:00 horas (del sábado)

El Salvador: 15:00 horas (del sábado)

México: 15:00 horas (del sábado)

Estados Unidos – Oeste: 15:00 horas (del sábado)

Inglaterra: 23:00 horas (del sábado)

Marruecos: 22:00 horas (del sábado)

España: 23:00 horas (del sábado)

Bélgica: 23:00 horas (del sábado)

Sudáfrica: 23:00 horas (del sábado)

Paraguay vs. Francia: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Paraguay vs. Francia: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.