Estados Unidos sufre, vence a Bosnia y saca boleto a octavos del Mundial 2026

La selección de Estados Unidos comandada por el argentino Mauricio Pochettino desató la locura en el Levi’s Stadium tras vencer por 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Con este histórico triunfo ante su público, el cuadro de las barras y las estrellas selló su clasificación a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde ahora protagonizará un choque de titanes frente a Bélgica en la ciudad de Seattle.

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De la euforia al festejo con el “estilo LeBron”

El inicio del partido fue un monólogo de tensión. Pasada la media hora de juego, Folarin Balogun llegó a fulminar la valla bosnia con un potente zurdazo, pero el grito sagrado se ahogó en las gargantas de los aficionados cuando el VAR anuló la acción por fuera de juego. Sin embargo, el atacante del Mónaco tendría su revancha inmediata. Bosnia arriesgó de más en la salida, Tyler Adams metió un pase vertical quirúrgico y, tras una serie de rebotes en el área, Balogun apareció como un fantasma para estampar el 1-0 y desatar un festejo calcado al mismísimo LeBron James. El larguero, minutos después, le negó un doblete antes del descanso.

Por su parte, Bosnia intentó reaccionar pero se estrelló contra sus propios límites físicos. El conjunto europeo cerró así la mejor página deportiva de su historia al pisar por primera vez los cruces directos en una Copa del Mundo, en una jornada agridulce que significó, además, el emotivo adiós internacional de su eterno e histórico goleador, Edin Dzeko, quien debió retirarse lesionado en el complemento.

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El susto de la roja directa y la genialidad de Tillman para liquidar

El partido parecía completamente encarrilado para los dirigidos por Pochettino, pero la Copa del Mundo siempre tiene preparado un giro dramático. En el minuto 64, en una acción tan involuntaria como peligrosa, Balogun pisó el tobillo de Tarik Muharemovic provocando una vistosa torsión. Tras revisar la pantalla, el colegiado no dudó y le mostró la tarjeta roja directa al goleador estadounidense, quien se perderá el trascendental choque de octavos de final.

A partir de allí, comenzó una verdadera prueba de supervivencia para los anfitriones. Bosnia olió sangre y se volcó al ataque con disparos de media distancia que paralizaron los corazones en San Francisco. Cuando el sufrimiento era total, la tranquilidad llegó con pelota parada a diez minutos del final. Malik Tillman se hizo cargo de un tiro libre en la frontal del área y, con una ejecución repleta de calidad, colgó el balón en la red para el 2-0 definitivo en el minuto 79.

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Con el silbatazo final, la euforia se apoderó de los hinchas locales. Estados Unidos ya prepara las maletas para viajar a Seattle, donde el próximo 6 de julio se medirá en octavos de final ante una durísima selección de Bélgica, que llega con la confianza por las nubes tras obrar una milagrosa remontada de a 3-2, tras estar dos goles abajo frente a Senegal.

Ficha técnica:

Estados Unidos (2): Matt Freese; Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Sergiño Dest (Berhalter, minuto 87), Malik Tillman, Tyler Adams, Alex Freman; Weston McKennie (Reyna, minuto 98), Christian Pulisic (Pepi, minuto 88) y Folarin Balogun. Seleccionador: Mauricio Pochettino.

Bosnia y Herzegovina (0): Nikola Vasilj; Stjepan Radeljic, Nikola Katic (Memic, minuto 75), Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (Tabakovic, minuto 75); Amar Dedic, Ivan Sunjic (Tahirovic, minuto 51), Armin Gigovic (Bajraktarevic, minuto 51), Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (Mahmic, minuto 51). Seleccionador: Sergej Barbarez.

Goles: 1-0, minuto 45: Balogun. 2-0, minuto 82: Tillman. Árbitro: Raphael Claus (BRA). Expulsó con roja directa a Balogun (minuto 64) y amonestó con amarilla a Radeljic (minuto 79).

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, ante cerca de 68.000 espectadores.