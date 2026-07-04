Mundial 2026: ¿dónde habrá pantallas gigantes y cuáles calles del centro de Asunción están cerradas?

Una vez más, este sábado el microcentro de Asunción arderá con fiebre albirroja y se espera que miles de personas colmen sus calles para seguir en vivo, en pantallas gigantes, el partido que la selección paraguaya de fútbol disputará desde las 18:00 contra Francia, en octavos de final del Mundial 2026.

De nuevo habrá pantallas gigantes para que el público reunido en el microcentro pueda ver el partido en vivo, en una edición más del evento ‘El Centro Alienta’.

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Según informó la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción, que organiza los eventos, los principales puntos de concentración serán hoy las cuatro plazas de las calles Palma y Estrella, en la zona del Panteón Nacional de los Héroes; y las plazas del Cabildo. Habrá pantallas gigantes en ambos sitios.

Microcentro de Asunción peatonal

Gran parte del microcentro ya está cerrado al tránsito vehicular, incluyendo las calles Palma y Estrella entre sus intersecciones con Juan E. O’Leary y Fulgencio Yegros.

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Las calles 14 de Mayo, Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional están cerradas entre sus cruces con Oliva y Eligio Ayala; mientras que las calles Alberdi y Chile están valladas entre sus intersecciones con Oliva y El Paraguayo Independiente.

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La Policía Nacional estimó que más de 100.000 personas colmaron el microcentro de Asunción el pasado lunes, luego de la victoria contra Alemania que clasificó a la Albirroja a octavos de final de la Copa del Mundo, por lo que cabe esperar una afluencia similar de personas en caso de que se produzca un nuevo triunfo paraguayo hoy.

Si Paraguay derrota a Francia hoy, pasará a cuartos de final de un Mundial por segunda vez en la historia de la Copa del Mundo, luego de haber llegado a esa instancia en 2010.