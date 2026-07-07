En medio del caos, Argentina saca su chapa de campeona del mundo

El favoritismo lo tenía Argentina, pero había que plasmarlo en campo contra Egipto que encaró el duelo con tanta determinación que empezó a forzar errores del rival. La Albiceleste ganó por 3-2 después de estar abajo por dos goles y espera por ganador del duelo entre Colombia y Suiza en cuartos de final del Mundial 2026.

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Los faraones sorprendieron con su juego, cortando los circuitos albicelestes y dañando arriba, sobre todo al minuto 14 cuando Yasser Ibrahim le ganó en el salto a Lisandro Martínez para conectar el centro de Marwan Attia y establecer con el frentazo el 1-0.

La reacción de Argentina fue inmediata. Tagliafico recibió un pase al vacío, siendo derribado en el área por Haissem Hassan. Penal cobrado al instante y ejecutado por Lionel Messi, cuyo remate cruzado, al palo izquierdo del arquero, fue desviado por Mustafa Shoubir.

Era la segunda pena máxima malograda en este Mundial por el astro argentino, quien había fallado el arco ante Austria.

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En la pausa de hidratación, hablaron más de la cuenta durante esos tres minutos los sudamericanos, que necesitan reordenarse para cambiar el curso de la historia.

Si bien fueron numerosas las cargas argentinas en busca del empate, la ocasión más propicia la tuvo Julián Álvarez, cuyo envío fue bloqueado de manera fantástica por Shoubir.

Los aplicados africanos pudieron salir con el propósito de cerrar la primera etapa en ventaja, ganando en confianza para la complementaria, que se presentaría aún mucho más dura.

Argentina se volcó al ataque y en una rápida salida, Turquía anotó a través de Mostafa Ziko. El VAR advirtió una irregularidad, la falta en salida sobre Lisandro Martínez, por lo que el tanto no subió al marcador.

Era una alivio para la Albiceleste, que en su intento por nivelar el encuentro volvió a sufrir un golpe. Salida rápida de Mo Salah, quien tras su larga corrida cedió el balón a Haissem Hassan para la asistencia y el posterior cierre de Mostafa Ziko. Esta vez sí el placar configuraba con el 2-0.

Los albicelestes acortaron distancia mediante un potente golpe de cabeza de Cristian Romero tras un preciso servicio aéreo de Messi, quien minutos después establecería el 2-2 mediante un balazo de zurda tras el toque corto de Montiel.

Estimulado el equipo de Scaloni buscó el tercer tanto que lo logró mediante un testazo de Enzo Fernández tras el centro de Lautaro Martínez.

Detalles del partidos

Estadio: Atlanta. Árbitro: François Letexier. Asistentes: Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni (terna de Francia). Cuarto y quinto árbitros: Espen Eskas y Erik Engan (Noruega). VAR: Jérôme Brisard. AVAR: Willy Delajod (ambos de Francia). Soporte VAR: Bram Van Driessche (Bélgica).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (63’ Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (66’ Nicolás González); Rodrigo de Paul (66’ Lautaro Martínez), Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez y Lionel Messi. D.T.: Lionel Scalini.

Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Emman Ashour (ST Hamdy Fathy), Mohanad Lashin (96’ Zizo), Mostafa Zico (80’ Omar Marmoush); Haissem Hassan (73’Mahmoud Trezeguet) y Mohamed Salah. D.T.: Hossam Hassan.

Goles: 14’ Yasser Ibrahim y 66’ Mostafa Ziko (E); 78’ Cristian Romero, 83’ Lionel Messi y 92’ Enzo Fernández (A).

Incidencia: 20’ Mustafa Shoubir (E) le tapó un penal a Lionel Messi.

Amonestados: 93’ Shobeir, 94’ Fathy y 98’ Attia (E).

Tiros de esquina: Argentina 6-Egipto 1.