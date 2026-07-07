“Felicidad y desahogo”: Las lágrimas de Lionel Messi tras la remontada ante Egipto

El fútbol volvió a regalar una de esas noches con una alta carga dramática, esta vez con Atlanta como escenario. Tras el pitazo final que decretó el agónico pase de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Messi no pudo contener la emoción y rompió en llanto sobre el césped.

Lea más: En medio del caos, Argentina saca su chapa de campeona del mundo

La vigentes campeones del mundo estuvieron al borde del abismo, perdiendo 2-0 ante un aguerrido Egipto hasta el minuto 79, momento en el que se gestó una remontada histórica que el propio astro describió como una mezcla “de felicidad y desahogo”. “Fue un poco por la felicidad, por el desahogo, porque queríamos seguir estando. No podía terminar como hoy, no nos queremos ir”, confesó el ‘Diez’ ante los medios tras el infartante triunfo por 3-2.

Del fantasma del retiro a la resurrección en trece minutos

A sus 39 años y disputando su sexta Copa del Mundo —donde ya ostenta el récord absoluto de 21 goles—, Messi vio de cerca el final de su gloriosa etapa internacional. El panorama era desolador: abajo por dos goles y con la pesada carga de haber fallado un penal en la primera mitad cuando el marcador estaba 1-0 en contra.

Lea más: Messi agranda su leyenda como líder goleador

Sin embargo, un cabezazo de Cristian “Cuti” Romero a once minutos del final encendió la chispa. El propio Messi apareció al 83’ para estampar el empate, y Enzo Fernández desató la locura en el 90+2’. “Fue un alivio para todos, porque lo habíamos visto feo. Levantar un partido así, un 2-0, no es fácil y más en un Mundial, que nadie te regala nada”, reconoció el capitán, asumiendo su responsabilidad previa: “Si yo hubiese metido el penal cambiaba la dinámica del partido”.

"YO TENÍA MUCHA BRONCA POR EL PENAL ERRADO...", Lionel Messi habló de su penal ante Egipto y afirmó: "NO NOS QUERÍAMOS IR".



⚡ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PfLLR0yXZY — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

Tras el pitazo final, la imagen de la noche se trasladó al festejo de la plantilla argentina, que levantó en andas a su líder para celebrar que su historia mundialista aún tiene capítulos por escribir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ADN de un campeón irreductible

Más allá del análisis táctico, el futbolista rosarino aprovechó para ensalzar la fortaleza mental y el carácter de un plantel que se niega a claudicar ante la adversidad. “Creo que este grupo merecía seguir, merecía seguir peleando, intentándolo. Es un ADN que tiene esta selección. Este grupo siempre demuestra que compite al máximo, sea cual sea el rival, sea cual sea el partido, y hoy es una muestra más de carácter, porque el 2-0 fue un duro golpe”.

Al rememorar cómo se vivió la épica gesta desde adentro del campo, detalló el punto de quiebre psicológico: “Por suerte pudimos conseguir el descuento del Cuti Romero y ahí sí creo que internamente cada uno lo sintió y creyó que era posible, que lo íbamos a hacer. Luego tuvimos la suerte de igualarlo y ganarlo en los noventa minutos”.

Finalmente, visiblemente conmovido por el respaldo de sus compañeros y el idilio con la hinchada, el astro cerró con palabras de profunda gratitud: “Estoy muy agradecido a este grupo. Hace mucho que competimos juntos y para mí es un orgullo competir con ellos. Siempre lo entregan todo y hoy fue otra muestra. Es una locura lo que hizo este grupo hoy, en esta eliminatoria, y estoy muy feliz que la gente pueda seguir disfrutando de esto”.