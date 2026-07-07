Mostafa Zico explota contra el arbitraje tras la eliminación ante Argentina: “Este torneo está amañado”

La ajustada eliminación del conjunto africano abrió paso a un post partido de nerviosismos, en ese sentido, el delantero Mostafa Zico, autor del segundo tanto de su equipo, alzó la voz para canalizar la enorme indignación de su delegación.

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La gran polémica del encuentro se desató en la segunda mitad, cuando el árbitro francés François Letexier anuló de forma controvertida una jugada que representaba el 2-0 para los egipcios, sancionando una infracción previa sobre el defensor argentino Lisandro Martínez en el inicio del contragolpe.

Apenas dejó el campo de juego, el atacante del Pyramids FC, no se guardó nada en la entrevista rápida y apuntó directamente contra la terna arbitral: “Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina. Este torneo está amañado”, sentenció de forma tajante.

En su descargo, que incluyó un duro dardo implícito hacia la organización del campeonato, el futbolista aprovechó para enviar un mensaje de frustración y disculpas a los aficionados de su país, apuntando a factores externos al juego: “Les pido disculpas. Teníamos muchas ganas de hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, por Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio”.

Minutos más tarde, al atravesar la zona mixta frente a los medios internacionales, Zico se reafirmó en sus dichos y desmenuzó las anomalías que, a su criterio, inclinaron la balanza a favor de la Albiceleste en el complemento: “Nosotros salimos a jugar desde el primer minuto sin temerle a nada. No teníamos miedo de nadie; entramos a la cancha con la única mentalidad de ganar, y eso se notó durante todo el partido. Pero en el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy”.