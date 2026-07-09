Deschamps celebra otra semifinal: “Tengo jugadores extraordinarios”

Para el estratega galo, alcanzar esta instancia de forma consecutiva no es una casualidad, sino el reflejo de la calidad de su plantel: “Son tres semifinales consecutivas, así que ya eso está bien, pero aunque parezca lógico y natural, hay que conseguirlo. Evidentemente tengo jugadores extraordinarios, de lo contrario no llegaríamos hasta aquí”, dijo Deschamps al canal M6.

El entrenador no ocultó que el desarrollo del encuentro tuvo complicaciones, haciendo sutil referencia al fallo desde los once pasos de su máxima estrella: “Ha sido complicado porque hoy, fallando el penalti, con las ocasiones que no convertimos... Cuando es Kylian, no hay problema, nunca duda, aunque ya había tenido una ocasión antes de marcar también. Es estupendo, estamos donde queríamos estar, así que ahora vamos a recuperar bien y mañana veremos quién será nuestro rival”.

Con el boleto asegurado para el duelo del martes en Dallas, el técnico reforzó la exigencia que le impone a sus dirigidos: “Para eso estamos aquí, y los jugadores tienen ese deber de hacerlo todo. A veces sale bien, no siempre, pero se trata de hacer todo lo posible para llegar lo más alto posible. Hoy superamos una etapa importante, volvemos a estar en el último cuadro, eso significa que estamos aquí”, afirmó el DT.

¿Por qué salieron Mbappé y Koné?

La gran preocupación de la jornada pasó por la sustitución de dos futbolistas clave. Deschamps, que al término del Mundial dejará el cargo de seleccionador, afirmó de manera directa los motivos del cambio: Afirmó que retiró del partido a Mbappé y al volante Manu Koné porque el primero sentía “alguna molestia” en el tobillo y el segundo “había recibido un golpe en la rodilla y tenía algo de calambres”.