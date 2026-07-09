Mbappé empata a Messi en el Mundial 2026 y acecha su récord histórico

El Mundial 2026 está siendo el escenario de un enfrentamiento legendario que quedará grabado en los libros de historia del fútbol. Tras sellar la clasificación de Francia a las semifinales en Boston, Kylian Mbappé alcanzó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores de esta edición, sumando ambos un total de ocho dianas.

La carrera individual pudo inclinarse a favor del galo de 27 años en el primer tiempo ante Marruecos, pero el guardameta Yassine Bounou le contuvo un penal que impidió que se cortara en solitario. A pesar de ese fallo, el atacante del Real Madrid se repuso en el complemento para igualar la línea del diez argentino de 39 años, quien dos días antes había aportado un tanto clave en la remontada de Argentina por 3-2 sobre Egipto.

Este mano a mano no solo define al máximo artillero del certamen actual, sino que ha trasladado la presión a la cumbre histórica de las Copas del Mundo. Messi lidera el registro de todos los tiempos con 21 goles, pero Mbappé ya se ubica inmediatamente detrás con 20 dianas, quedando a solo un grito de igualar el récord absoluto.

Dos caminos distintos hacia la leyenda mundialista

La longevidad de Lionel Messi se refleja en sus seis participaciones mundialistas. Su cuenta comenzó con un gol en Alemania 2006, pasó en blanco de forma atípica por Sudáfrica 2010, sumó cuatro en Brasil 2014, firmó uno en Rusia 2018 y explotó con siete en Catar 2022, donde guio a la Albiceleste al título. Con el tanto convertido en los octavos de final de este torneo, el rosarino estableció su actual marca de 21.

Por su parte, Mbappé está destrozando los registros cronológicos en apenas su tercera cita mundialista. Debutó en Rusia 2018 anotando cuatro goles para coronarse campeón y duplicó la cifra en Catar 2022 con ocho festejos. Su producción actual en Norteamérica lo posiciona en una situación idónea para convertirse, a su corta edad, en el máximo goleador de la historia de la competición.

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Detrás de ellos, la tabla general de este torneo muestra una fuerte disputa en la que Ousmane Dembélé también levantó la mano. Con su gol frente a la escuadra marroquí, el extremo francés llegó a cinco anotaciones en la competencia, situándose a solo tres de los líderes y metiéndose de lleno en la pelea.

Tabla de goleadores - Mundial 2026

Francia domina el podio de la actual competencia, con la amenaza latente del noruego Erling Haaland, quien sigue de cerca a los punteros tras la clasificación de su país a los cuartos de final.

Con 8 goles: Kylian Mbappé (Francia) y Lionel Messi (Argentina).

Con 7 goles: Erling Haaland (Noruega).

Con 6 goles: Harry Kane (Inglaterra).

Con 5 goles: Ousmane Dembélé (Francia).

Con 4 goles: Jude Bellingham (Inglaterra), Mikel Oyarzabal (España), Vinicius Junior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal).

Clasificación histórica de los Mundiales

Con los resultados de esta jornada, el delantero francés dejó atrás las marcas históricas de leyendas retiradas de la talla del alemán Miroslav Klose y el brasileño Ronaldo, acechando de forma solitaria la marca del capitán de la Albiceleste.