Kylian Mbappé: “Solo hay una manera de relajarse y es ganar”

A pesar de estar entre los cuatro mejores del planeta, la estrella francesa mantiene los pies sobre la tierra y sabe que lo más difícil está por venir: “Estamos en semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados. Estamos preparados para afrontarlo todo y ver el partido de mañana para saber contra quién vamos a jugar (en semifinales)”, dijo Mbappé en declaraciones al canal M6.

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Para el atacante, el éxito no permite distracciones. El capitán francés destacó la importancia de mantener la concentración después de la victoria sobre los marroquíes: “No sé si es una misión, creo que es el término más fácil de usar. Creo que nosotros somos conscientes de que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Mientras no lo hayamos hecho, no veo por qué habría que relajarse”.

Parte de tranquilidad sobre su tobillo

La imagen del ’10′ con una bolsa de hielo en el banquillo tras ser sustituido en el minuto 77 encendió las alarmas. Sin embargo, el propio futbolista le restó dramatismo al golpe y respaldó la decisión del cuerpo técnico: “Estoy bien, recibí un golpe, pero estoy bien. Creo que en ese momento JP (Jean-Philippe Mateta) estaba más preparado que yo para jugar los últimos quince minutos, así que yo salgo y él entra. Ha entrado muy bien, incluso podría haber marcado, así que es muy positivo”.

El capitán francés también se refirió a la eliminación de su amigo Achraf Hakimi, lateral marroquí con quien compartió vestuario en el Paris Saint-Germain, y reconoció que la situación será diferente cuando ambos vuelvan a encontrarse fuera del terreno de juego: “Estoy aquí para ganar y él también estaba aquí para ganar (...) Es un amigo muy cercano para mí, pero aquí no hay sentimientos”, puntualizó.