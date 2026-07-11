Haaland se despide del Mundial: “Hemos puesto a Noruega en el mapa”

A pesar de la dolorosa eliminación en la prórroga ante Inglaterra por 1-2, la histórica andadura de la selección noruega en este Mundial ya es leyenda. Tras el pitazo final, un Erling Haaland visiblemente emocionado compareció ante los medios en la zona mixta para analizar el torneo de un equipo que logró la hazaña previa de tumbar a la mismísima Brasil: “Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve”.

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El impacto de esta generación dorada promete marcar un antes y un después en el fútbol escandinavo. Mirando fijamente el futuro de un bloque que no parece tener techo, el atacante insistió en el valor de lo conseguido y dejó claro que esto es solo el principio de una era dorada para el fútbol de su país: “Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble”.

Lejos de lamentarse, la estrella nórdica quiso aprovechar los micrófonos para lanzar un mensaje cargado de inspiración. El “9” se acordó de las categorías inferiores y de todos los niños que sueñan con emular sus pasos desde las frías canchas de su tierra natal: “Espero que esto motive a los jóvenes allá en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega”.

Guiño a Inglaterra y rendido ante Bellingham

Nacido en Leeds hace 25 años—cuando su padre, Alf-Inge, jugaba en la Premier League—, Haaland no ocultó su cariño por el país que lo vio nacer antes de mudarse a Noruega a los 3 años. Al ser preguntado por su favorito para levantar la copa, el ariete no dudó en confesar su simpatía por el bando rival: “Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita”.

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El partido también supuso el reencuentro con un viejo amigo. Jude Bellingham, su excompañero en el Borussia Dortmund, fue el gran verdugo de la jornada al anotar el doblete que dejó fuera a los vikingos. Lejos de guardar rencor, Haaland elogió la actuación del mediocampista inglés y lo defendió con vehemencia de los sectores más críticos: “Es un tipo genial, nos divertimos muchísimo juntos. No me sorprende que hoy haya marcado dos goles; lo único es que a veces recibe demasiadas críticas porque dicen que no marca suficientes goles o lo que sea. Creo que no se lo merece”.

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Antes de enfilar el camino a los vestuarios, el noruego se rindió definitivamente ante el talento de la estrella británica, afirmando sin tapujos que Bellingham es “uno de los mejores del mundo” e Inglaterra y el Real Madrid “tienen mucha suerte” de tenerlo en sus filas.

Con esta derrota se cierra una participación individual sencillamente estratosférica. Erling Haaland abandona el primer Mundial de su carrera firmando la espectacular cifra de siete goles en apenas cinco partidos, un registro brutal que sirvió para que Noruega alcanzara por primera vez en toda su historia los cuartos de final de un torneo mayor.