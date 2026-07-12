Thomas Tuchel: “no estoy satisfecho con el rendimiento”

Inglaterra ya está entre los cuatro mejores del mundo, pero la clasificación dejó un sabor agridulce y una evidente tensión en el vestuario. El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, se mostró crítico con su equipo pese a la victoria 2-1 contra Noruega que clasificó a los ingleses para las semifinales del Mundial: “Hoy nos complicamos la vida muchísimo”.

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El encuentro disputado en Miami fue una auténtica montaña rusa. Inglaterra tuvo que remontar el tanto inicial de los noruegos con dos goles de la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, el segundo de ellos en el inicio de la prórroga, tras acabar el partido disputado en Miami con empate a un gol.

La autocrítica de Tuchel: “Tuvimos suerte”

A pesar de la euforia por el pase de ronda, el estratega germano no se guardó nada en los micrófonos y priorizó la exigencia táctica por encima de la celebración. Al ser consultado sobre el pase a la siguiente fase, expresó: “El resultado es fantástico. Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento”, declaró el técnico tras el partido.

Posteriormente, al profundizar en los errores futbolísticos cometidos por sus dirigidos en el campo de juego, el entrenador señaló: “El compromiso (de los jugadores) está ahí, pero por la forma en que jugamos, por cómo jugamos, nos complicamos muchísimo la vida: descuidados, demasiado a lo segura, no lo suficientemente rápidos. Hoy tuvimos suerte”, analizó el entrenador germano.

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Con la mirada puesta en el futuro inmediato y los pocos días de descanso que se avecinan en el torneo, advirtió: “Tenemos que mejorar. Ahora toca celebrar y asimilarlo todo. Tenemos tres días”, concluyó Tuchel en su entrevista televisiva.

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Bellingham responde: “Dará igual”

Las palabras del entrenador no cayeron del todo bien en el héroe de la jornada. Preguntado por las declaraciones de su entrenador, Bellingham no apreció esas palabras: “Bueno, da igual. Es difícil estar en la cancha, es un partido agotador. Todos los jugadores han hecho un gran esfuerzo”, reaccionó el centrocampista ante las cámaras del canal ITV.

Inmediatamente después, el futbolista del conjunto merengue decidió blindar el vestuario y poner en valor el desgaste físico de sus compañeros: “Mis pensamientos y mi agradecimiento van para los jugadores sobre el césped que han hecho un magnífico partido”, agregó.

Tuchel matiza, pero insiste en la exigencia

Ya en una atmósfera más calmada, vuelto a preguntar en conferencia de prensa, Tuchel amplió sus argumentos. Al ser cuestionado sobre las condiciones climáticas y la entrega de la plantilla, aclaró: “Nadie pone eso en cuestión”, dijo sobre el calor y el trabajo de sus jugadores.

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Acto seguido, el técnico reconoció la capacidad de resiliencia del equipo para sacar adelante un partido que se había puesto cuesta arriba: “Estoy impresionado por el trabajo que han realizado, por su esfuerzo, su confianza en sí mismos y por el hecho de haber superado la adversidad, de haberse aferrado y haber encontrado maneras de ganar; eso es realmente del más alto nivel”.

Sin embargo, el seleccionador británico volvió a marcar la línea de lo que espera de cara al próximo partido y remató con firmeza: “Nunca recibirán suficientes elogios por ello, pero yo también soy entrenador de fútbol y creo que podemos jugar mejor. En general, creo que no fue un partido de muy alto nivel. Ya hemos orecido mejores actuaciones”, insistió.

El camino a la final

Inglaterra, que vuelve a meterse entre los cuatro mejores de un Mundial por primera vez desde 2018 (eliminada entonces por Croacia), se enfrentará el miércoles a la Argentina de Lionel Messi o a Suiza por un puesto en la final. Inglaterra se medirá el miércoles de la próxima semana al vencedor del Argentina-Suiza que se disputará este sábado en Kansas City.