“Lo soñé, te lo juro”: La confesión de Lautaro Martínez tras meter a Argentina en la final del Mundial 2026

La épica mundialista sumó un nuevo capítulo dorado en Atlanta. Argentina remontó un partido durísimo ante Inglaterra, selló su clasificación a la gran final y desató la locura de miles de fanáticos. Tras el pitazo final, la emoción desbordó a los protagonistas de la hazaña.

El gran héroe de la noche no pudo contener las lágrimas al hablar del gol que valió el pase definitivo. “Lo soñé te lo juro, le dije a Alexis que iba a hacer un gol” , dijo entre lágrimas el delantero Lautaro Martínez, que anotó el tanto del triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra este miércoles en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026.

Con las pulsaciones todavía a mil, el atacante prefirió alejarse de los flashes de la gloria para recordar el camino recorrido y los valores de su hogar. Emocionado, el delantero del Inter de Milán recordó sus inicios como futbolista y le dedicó el triunfo a su madre: “El día que yo me fui a (el club argentino) Racing jamás dejo de tender mi cama, y eso para mí vale más que un gol, que una final”.

La clave de la remontada en Atlanta

Más allá de la emoción, el delantero ofreció un análisis muy lúcido sobre cómo se desgastó el conjunto británico y en qué momento la Albiceleste tomó las riendas del encuentro. “Ellos se cansaron” , dijo sobre el seleccionado inglés, y añadió: “Han presionado 60 minutos y después de ya no haber dado más, cuando encontraron el gol, se metieron atrás” .

Ese repliegue defensivo de los dirigidos por Gareth Southgate le dio a los sudamericanos el espacio necesario para adueñarse de la posesión y herir en los metros finales. “Eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles”, explicó.