Slavko Vinčić, el elegido de la FIFA para arbitrar la gran final del Mundial 2026

La FIFA reveló oficialmente la designación arbitral para el partido más importante del planeta. El esloveno Slavko Vinčić, de 46 años, fue el elegido para dirigir la gran final de la Copa del Mundo este domingo en el icónico Estadio MetLife de East Rutherford, marcando un hito sin precedentes al convertirse en el primer árbitro de su país en asumir la responsabilidad de una final mundialista.

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Vinčić llega a la cita cumbre tras un sólido recorrido en este torneo norteamericano, donde acumuló experiencia liderando los compromisos de la fase de grupos entre Brasil y Marruecos (1-1) y Jordania ante Argelia (1-2), además del vibrante choque de octavos de final en el que México se impuso 2-0 a Ecuador.

Un viejo conocido con recuerdos cruzados para los finalistas

El juez europeo cuenta con antecedentes de enorme peso tanto para la Albiceleste como para La Roja. Debutante en la Copa del Mundo durante la edición de Qatar 2022, Vinčić fue precisamente el encargado de pitar el histórico y sorpresivo tropiezo de Argentina por 2-1 ante Arabia Saudita en el debut de aquel torneo.

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Por el contrario, el historial con la selección española arroja un balance sumamente positivo para los europeos. A lo largo de su trayectoria profesional, dirigió a España en cinco ocasiones, registrando tres victorias y dos empates. Entre esos compromisos destaca la semifinal de la Eurocopa 2024, donde los dirigidos por Luis de la Fuente derrotaron 2-1 a Francia en su camino al título continental.

Su presencia en la élite está más que consolidada en el Viejo Continente, siendo un habitual de los escenarios de máxima presión de la UEFA. En sus vitrinas personales ya presume de haber comandado con éxito la final de la UEFA Champions League 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund (2-0), así como la final de la Europa League en 2022.

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Jesús Valenzuela se queda con la final de consolación

La FIFA también definió el equipo arbitral para el partido por el tercer puesto que disputarán Francia e Inglaterra este sábado en Miami. El honor recayó en el venezolano Jesús Valenzuela, de 42 años, un colegiado que ya conoce a la perfección el pulso de ambas potencias europeas.

Valenzuela dirigió a los franceses en Qatar 2022 durante el triunfo 3-1 sobre Polonia en octavos, y a los ingleses en el empate sin goles ante Estados Unidos en la fase de grupos de esa misma edición. En el presente Mundial 2026, el sudamericano mantuvo un gran nivel tras pitar el Australia-Turquía (2-0), el Bosnia-Catar (3-1) y el choque de octavos donde Noruega venció 1-2 a Costa de Marfil.