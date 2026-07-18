“Deberíamos haberte brindado un final mejor”: El emotivo adiós de Mbappé a Deschamps en su ‘último baile’

El vestuario de Francia está a flor de piel. Horas antes de saltar a la cancha del Hard Rock Stadium para medirse contra Inglaterra, Kylian Mbappé conmovió a las redes sociales al colgar un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de X (antes Twitter) dedicado a Didier Deschamps, quien hoy cierra un ciclo legendario de más de una década al frente del combinado galo.

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La eliminación en semifinales ante España todavía duele, y el delantero del Real Madrid no ocultó la autocrítica por no haber podido clasificar a la gran final. “Hoy es tu último baile. A ti, que tanto nos has dado. Deberíamos haberte brindado un final mejor, pero fracasamos”, confesó con dureza el capitán francés.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

Una defensa férrea a la historia del seleccionador

Mbappé, quien debutó bajo las órdenes de Deschamps en marzo de 2017 con apenas 18 años, aprovechó la publicación para reivindicar la figura de un técnico que muchas veces caminó bajo la lupa de la crítica. Para el atacante, expresar con palabras lo que el DT aportó durante 14 años es una tarea muy difícil, ya que lo considera una pieza fundamental en el renacer del equipo. Aseguró que la gente no siempre ha sabido apreciar su grandeza, pero se mostró convencido de que el tiempo y la historia se encargarán de ponerlo en su lugar.

Desde aquel debut, la relación entre ambos transformó el fútbol francés. Mbappé se convirtió en la piedra angular de “Les Bleus”, registrando una marca impresionante de 105 partidos internacionales, 64 goles y, por encima de todo, tocando el cielo con las manos al levantar juntos el Mundial de Rusia 2018. “Me siento afortunado de haber podido estar al lado de una de las mayores leyendas de nuestro país y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura y, de nuevo, gracias por todo lo que le has entregado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”, cerró la estrella madridista.

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El legado de Deschamps y la sombra de “Zizou”

Didier Deschamps se marcha dejando una huella imborrable. Asumió el cargo en 2012, en medio de una profunda crisis de resultados e identidad tras el fracaso de Sudáfrica 2010. En 14 años, logró revertir la situación por completo y llevó a Francia a disputar cuatro finales mayores, conquistando el Mundial de 2018 y la Liga de Naciones de 2021, además de los subcampeonatos en la Eurocopa 2016 y el Mundial de Qatar 2022.

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Con el fin de esta era dorada, el fútbol francés ya mira hacia el futuro. A falta de la confirmación oficial por parte de la federación, todos los caminos apuntan a que el reemplazo en el banquillo será otra leyenda absoluta: Zinedine Zidane. De momento, a Francia le queda un último partido para intentar regalarle a Deschamps una despedida con sabor a podio.