¡Comienza el Mundial Qatar 2022!

El Mundial Qatar 2022 es la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo, que arrancó en Uruguay en 1930. En suelo árabe por primera vez, pero en Asia por segunda ocasión después de Corea-Japón 2022, el certamen es el más caro de la historia: 200.000 millones de dólares, gastando solo 6.500 millones en construcción de nuevos estadios y remodelación de los antiguos.

Este domingo, desde las 13:00, el anfitrión y Ecuador, la primera selección sudamericana en debutar, disputan el primer cotejo del torneo, que por tercera vez consecutiva no tiene a Paraguay. En la previa, un show de apertura: Entre otros, BTS y Black Eyed Peas suben al escenario al igual que Maluma, Myrian Fares y Nicki Minaj, quien cantan la música oficial del Mundial Qatar 2022.

Además de la Tri, Argentina, Brasil y Uruguay son los demás combinados que representan a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). La Albiceleste integra el Grupo C con Arabia Saudita, México y Polonia; la Canarinha, pentacampeona, el Grupo G con Serbia, Suiza y Camerún, mientras que la Celeste, el Grupo H con Ghana, Portugal y Corea del Sur.

“Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante”, expresó Gianni Infantino en la víspera. El presidente de la FIFA, que será reelecto en 2023, también criticó la “hipocresía” y las lecciones de “doble moral” de los países occidentales por organizar la Copa del Mundo en suelo catarí.