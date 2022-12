El DT de Marruecos: “Estamos aquí para ganar el Mundial”

Marruecos es la sorpresa del Mundial Qatar 2022. Los Leones del Atlas alcanzaron las semifinales y están a un partido de disputar la final de una Copa del Mundo. La selección, la primera de África y del mundo árabe en la serie de los cuatro mejores, enfrentará el miércoles a la vigente campeona, Francia. El choque, un día después de Argentina-Croacia, será en el estadio Al Bayt.

Este martes, el entrenador Walid Regragui avisó que el nuevo objetivo del combinado marroquí es conqsuitar el título. “Todavía tenemos hambre y no estamos cansados. Al principio de la competición nos daban un cero como cero un por ciento de opciones de ganar. Ahora supongo que nos darán más. Vamos a tirar por tierra esas estadísticas”, expresó el técnico.

“Yo busco un cambio de mentalidad profundo. Si nos contentamos con la semifinal no habremos roto esa frontera. Estamos aquí para ganar el Mundial. Puede parecer una locura, pero es lo que buscamos”, puntualizó Walid, quien tiene a disposición a todos los jugadores. “No queremos desperdiciar esta oportunidad. Estamos aquí para marcar territorio”, agregó.

Por su parte, Regragui respondió a las críticas por la postura defensiva del seleccionado. “El dogma de la posesión del balón, que no sirve para nada si luego solo tiras dos veces a portería. Creo que el que mejor lo ha entendido es el seleccionador de nuestro rival (Didier Deschamps) que sabe adaptar su juego a las circunstancias”, valoró el DT.

Por último, el franco-marroquí adelantó que no habrá una marca personal sobre Kylian Mbappé, quien es compañero de Achraff Hakimi en el París Saint-Germain. No vamos a hacer un dispositivo especial contra Kylian porque desgraciadamente para nosotros no solo tienen a Kylian. Tienen a Griezmann, que es muy peligroso, o a Dembelé”, culminó.