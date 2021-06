“Todavía no hay algo” sobre Carlos Espínola y Cerro Porteño

Cerro Porteño estaría interesado en contar con Carlos Espínola, el jugador de Nacional que registró un buen semestre con la casaca de la Academia. No obstante, su padre, también llamado Carlos Espínola, comentó que “hay rumores, pero todavía no hay algo. No estoy metido en esto”.

“Todos vimos lo que creció en la temporada y creo que tiene una buena proyección. Ojalá siga así y que siga creciendo”, manifestó su papá en charla con el Cardinal Deportivo. “Lo conozco a mi hijo y tiene una personalidad importante para esta clase de desafíos. Siempre me habló de Cerro y los que lo conocen le dicen que algún día va a terminar en Cerro. De ese lado tiene bien claro el panorama”, acotó.

Paraguarí, como se lo conoce al exjugador, señaló que su hijo “demostró buena personalidad porque le tocó debutar contra Cerro, y creo que después jugó contra Olimpia”. Agregó: “No quiero decir que está avanzado, ni que está cerca, ni que se irá a Cerro. Solo puedo decir que está en Nacional y sigue entrenando en Nacional”.

El futbolista debutó en 2020 cuando gran parte del plantel de la Academia estuvo con covid-19. Para esta temporada se adueñó del puesto y su desempeño lo llevó a ser considerado por Eduardo Berizzo, seleccionador de Paraguay, aunque no quedó en la lista a raíz de una lesión que sufrió durante estos entrenamientos.