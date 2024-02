Copa Libertadores: ¿Cuál será el rival de Nacional en la Fase 2?

Nacional remontó al Aucas de Carlos Rolón y accedió a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024. El Tricolor, que había perdido 1-0 en la ida, goleó 3-0 a los ecuatorianos con doblete de Diego Duarte y un tanto de Rodrigo Arévalo y, sentenció el pase a la próxima ronda, donde esperaba el Atlético Nacional de Santiago Rojas, otro con pasado en el Albo.

El Verde Paisa será el próximo rival de la Academia en el camino a la fase de grupos del certamen continental. Los dirigidos por Juan Pablo Pumpido, quien aseguró la continuidad con la victoria, están a cuatro partidos del cuadro principal y a dos, de asegurar presencia internacional por el resto del semestre (si accede a Fase 3, o juega la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana).

Atlético Nacional: 6 partidos con solo 2 victorias

A diferencia del Ídolo del Club, que no había disputado ningún partido oficial antes del estreno en la competencia, el Verde la Montaña ya jugó 6 encuentros en el año. Todos por el torneo Apertura 2024, logrando 2 victorias (3-1 a Alianza y 3-0 a Águilas Doradas), 2 empates (1-1 vs. Once Caldas y 0-0 vs. Patriotas Boyacá) y 2 derrotas (1-4 vs. América de Cali y 0-1 vs. Millonarios).

Fechas y horarios de Nacional vs. Atlético Nacional

La serie ante los colombianos comenzará en Asunción el miércoles 21 de febrero y finalizará en la ciudad de Medellín el miércoles 28 del mismo mes (ambos cotejos serán a las 21:30, hora de Paraguay). En caso de avanzar de etapa, el conjunto de Barrio Obrero, vicecampeón de América en 2014, enfrentará al ganador de Portuguesa de Venezuela y Palestino de Chile.