Juan Pumpido: “Seré simple, no tuvimos una buena noche”

Nacional perdió en Asunción y condicionó el pase al cuadro principal de la Copa Libertadores 2024. El Tricolor perdió 2-0 con el Palestino de Junior Marabel y aunque depende de sí mismo, está obligado a remontar en Chile para soñar con la clasificación. Al final del encuentro en el estadio Defensores del Chaco, el entrenador Juan Pablo Pumpido analizó el partido.

“Voy a ser simple, no tuvimos una buena noche, no salieron las cosas, muchas imprecisiones y no nos pudimos encontrar en campo. En el primer tiempo no nos encontramos y en el segundo nos encontramos con dos mazazos. Luego tratamos de ir a buscar, pero no estuvimos prolijos con la pelota. Nos costó el partido. No fue una buena noche”, expresó el argentino.

Palestino vs. Nacional, el martes en Rancagua

A pesar de la desventaja en el resultado, Pumpido confía en dar vuelta la llave. ”Estoy con la tranquilidad de que estos chicos irán a Chile y darán la vida para dar vuelta”, expresó el DT. “Cuando le ganamos uno a cero a Nacional no estábamos clasificados y ahora tampoco estamos afuera”, añadió el estratega, que tendrá la revancha el próximo martes en Rancagua.

Sol de América, el rival de Nacional antes del viaje

“Es un partido que está dos a cero y tenemos noventa minutos para revertirlo. Obviamente que tenemos que cambiar la imagen de lo que fue el equipo y para eso trabajaremos y llegaremos en mejor forma el martes”, finalizó. Antes del viaje a suelo trasandino, el Albo visitará a Sol de América, el viernes a las 18:00, por la novena jornada del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo.