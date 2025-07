Pedro Sarabia: “Importante el empate, pero no voy conforme”

Nacional empezó el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay con un empate 1-1 ante Olimpia. El Tricolor suma 1 punto y queda a 2 de los cuatro líderes: Sportivo Trinidense, Cerro Porteño, Guaraní y Sportivo Luqueño. “Nos hubiera gustado llegar al triunfo”, analizó Pedro Sarabia, quien encadena 14 juegos sin perder ante el Decano.

“Enfrentamos a un equipo compacto, con la misma aspiración nuestra, que es pelear siempre arriba”, explicó Sarabia, quien puntualizó que el rendimiento del equipo bajó luego del tanto de Orlando Gaona Lugo. “Llegamos al gol, pero después del gol nos quedamos un poco. Teníamos que circular mejor la pelota y golpear en el momento justo”, reconoció.

“Me hubiera gustado tener buen resultado”

“En el segundo tiempo fue más parejo, igualamos.. No nos crearon jugadas puntuales de gol”, aseguró Sarabia, quien destacó la paridad ante el Franjeado. “Es importante encontrarse con un empate, pro no me voy conforme. Uno debe ser ambicioso en la vida y en el trabajo. Me hubiera gustado tener buen resultado”, finalizó el DT de 50 años en conferencia.