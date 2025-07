¿Qué dijo Pedro Sarabia sobre el penal sancionado para Olimpia?

Nacional debutó en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay sumando un punto contra Olimpia. El Tricolor comenzó ganando con el tanto de Orlando Gaona Lugo hasta que Blas Romero sancionó un penal de Celso Ortiz sobre Iván Leguizamón. En la conferencia, Pedro Sarabia fue sobre la jugada que terminó en el gol de Carlos Sebastián Ferreira para el 1-1.

Lea más: “Es importante el empate, pero no me voy conforme”

“El penal a la distancia en la que yo estaba no pude ver”, comenzó el técnico del Tricolor. “Y me enfoqué más en el entretiempo con algunas imágenes y cortes de mi cuerpo técnico para ver donde ajustar y sacar ventaja al rival y no así en el penal”, mencionó el entrenador de 50 años, quien por su lado, extendió a 14 partidos el invicto ante el Decano en el fútbol paraguayo.

“Pelear arriba implica un montón de cosas”

Pedro Sarabia evitó entrar en polémicas sobre la acción en particular, pero dejó una picante frase en el cierre de la respuesta. “Me corresponde mirar un poquito y analizar, pero sabemos que al ser un equipo que quiera pelear arriba implica un montón de cosas”, finalizó el DT, que dirigiendo al Albo de Barrio Obrero ganó 4 y empató 6 cotejos frente al Rey de Copas.