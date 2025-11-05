Nacional y su carta salvadora en el “minutaje” sub 18

Jhosías Campss Núñez es una joven promesa de Nacional que compite con la Albirroja Sub 17 en el Mundial de Qatar y que colabora para la bolsa.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

De todas maneras, la Academia necesita reforzar su producción con la inclusión de un chico a nivel local.

Los clubes que tienen representantes en el evento de la FIFA tendrán la oportunidad de acumular minutos y así evitar la quita de tres puntos y la multa de G. 200.000.000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Libertad ya cumplió los 900 minutos exigidos. Sin considerar el partido mundialista de este miércoles de Paraguay contra Uzbekistán (derrota por 2-1), a Guaraní le quedan 51 minutos, a Cerro Porteño 73, a General Caballero JLM 80, a Ameliano 94, a Luqueño 109, a Recoleta 133, a Olimpia 137, a Trinidense 150, a Tembetary 226, a 2 de Mayo 240 y a Nacional 252.