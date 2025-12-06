Nacional: Un referente deja la Academia

Al servicio de la Academia desde el 2019, el marcador central Claudio Núñez, surgido en el Sportivo Trinidense, registra 228 presencias con la casaca tricolor, solamente superado por Santiago Rojas, que cuenta con 235.

Núñez proseguirá su carrera en el peruano Cienciano de Cusco. Viajará próximamente a la nación incaica para cumplir el necesario periodo de adaptación al medio y sobre todo a la altura, ya que la sede en la que se encuentra su futura institución se encuentra a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar.

La salida del país supone un crecimiento deportivo y sobre todo económico para el correcto deportista, que se caracteriza por su buen juego aéreo, además del orden defensivo.

El zaguero portó la cinta de capitán en Nacional durante varios años, alcanzando un alto nivel futbolístico.

La dirigencia académica, encabezada por Enrique Sánchez, definirá en la semana su cuerpo técnico para luego empezar la conformación del plantel que sufrirá cambios.

El principal candidato a dirigir la dotación tricolor es Felipe Giménez.