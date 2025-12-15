Nacional presentó oficialmente a Felipe Giménez

Es oficial: Felipe Giménez es nuevo entrenador de Nacional. “El Prof. Felipe Giménez es el nuevo Director Técnico de Nacional. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente de la Academia”, anunció el club de Barrio Obrero en las redes sociales. El entrenador de 44 años, vicecampeón de la Copa Paraguay 2025 con 2 de Mayo, sucede en el cargo a Pedro Sarabia.

Giménez, quien empezó a planificar la próxima temporada con las bajas y altas del plantel, dirigirá el torneo Apertura de la Primera División de Paraguay y la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana en la primera parte de 2026. El debut será en el campeonato local contra Sportivo San Lorenzo, uno de los dos ascendidos, el fin de semana del 24 y 25 de enero.