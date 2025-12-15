Corinthians y Ángel Romero, a la final de la Copa de Brasil

Corinthians clasificó a la final de la Copa de Brasil 2025. El Timão, con Ángel Romero en el banco de suplentes, eliminó al Cruzeiro de Mateo Gamarra (tampoco ingresó) en las semifinales. Luego de ganar 1-0 la ida, el conjunto paulista perdió 2-1 en el Neo Química Arena. Con el global 2-2, la definición fue por penales: triunfo 5-4 para el Time do Povo, que medirá a Vasco.

El ecuatoriano Keny Arroyo fue autor de los dos tantos del Celeste, que tuvo a Gamarra también entre los hombres de alternativa y sin ingresar. El primero fue a los 40 minutos y el segundo a los 50′. Cinco minutos después del 2-0 parcial, Matheus Bidu descontó para el local, que con el resultado, necesitó de la tanda para avanzar de ronda y soñar con la Copa Libertadores 2026.

Breno Bidon, Gustavo Henrique, Vitinho, Rodrigo Garro y Memphis Depay anotaron para Corinthians, que el único penal errado que registró fue de Yuri Alberto (el primero de la serie). Por su lado, Matheus Pereira, Wanderson, William y Lucas Silva convirtieron, mientras que Gabriel Barbosa, más conocido como ‘Gabigol’, y Walace fallaron los últimos dos disparos.

Corinthians vs. Vasco da Gama, la final

Los dirigidos por Dorival Júnior disputarán el título contra Vasco da Gama, que eliminó al Fluminense de Rubén Lezcano por penales: fue 4-3 luego de perder 1-0 la revancha (el Almirante ganó 2-1 el primer duelo). La definición será a duelos de ida y vuelta, el 17 y 21 de diciembre, respectivamente. El campeón clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

