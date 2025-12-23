Nacional: Roque Santa Cruz es académico

El club tricolor de Barrio Obrero, Nacional, será el tercero en nuestro medio en militar el atacante, después de Olimpia y Libertad, con los que conquistó numerosos títulos.

Para la dirigencia, encabezada por Enrique Sánchez, la incorporación de Roque era considerada prioritaria, por la jerarquía y todo lo que puede transmitir a los jóvenes.

Santa Cruz será dirigido técnicamente por su contemporáneo Felipe Ariel Giménez (44), quien fuera compañero suyo en las selecciones menores, con una diferencia futbolística marcada, teniendo en cuenta que el “9” tuvo una trayectoria brillante, mientras que el “Gato” no pasó del rótulo de voluntarioso lateral izquierdo.

El volante Silvio Gabriel Torales (34), oficializado ayer, retorna a la Academia en la que se formó y debutó en Primera. Existen gestiones para la contratación del extremo Alejandro “Salah” Samudio (26), de Ameliano.