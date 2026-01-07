Nacional promueve a un goleador de 13 años al plantel principal

La escena más emblemática de las prácticas en la “Academia” muestra al niño Galeano compartiendo los entrenamientos con el histórico Roque Luis Santa Cruz. El legendario delantero, de 44 años, es el último sobreviviente activo de la selección paraguaya que alcanzó los cuartos de final en Sudáfrica 2010. Para el joven debutante, trabajar junto a un referente de talla mundial representa una motivación inigualable en el inicio de su trayectoria en el fútbol profesional.

Esta decisión del club ratifica una política institucional que prioriza el desarrollo y protagonismo de sus divisiones formativas en el primer equipo. A través de sus redes sociales, la entidad destacó el hito bajo el lema “Cumpliendo un sueño. Con tan solo 13 años, el jugador de la Cantera Tricolor, Santiago Benjamín Galeano, integra el plantel principal de la Academia en la pretemporada. Goleador del Torneo Anual 2025 de las Formativas con Nacional”.

Con tan solo 13 años, el jugador de la Cantera Tricolor, Santiago Benjamín Galeano, integra el plantel principal de la Academia en la pretemporada.

⚽️ Goleador del Torneo Anual 2025 de las Formativas con Nacional

El ascenso sin escalones, desde su categoría al plantel principal del joven Galeano está justificado por una efectividad goleadora fuera de lo común en las categorías formativas del “tricolor” el 2025. En la categoría Sub 13, el atacante anotó 32 goles en 34 partidos del Torneo Anual, consolidándose como el máximo artillero. A estos números se suman 27 tantos en el Heptagonal Final y 5 goles en la Copa de Oro, registros que avalan su promoción. Este encuentro entre un veterano de 44 años y una promesa de 13 marca un episodio que puede ganar mayor relevancia en el futuro.