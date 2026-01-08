Nacional: Roque y Santi, ¡31 años de diferencia!

Nacional amalgama juventud con experiencia en su plantel futbolístico 2026.

Presente en las Copas del Mundo 2002, 2006 y 2010, con una brillante carrera local e internacional, lejos de las polémicas, Roque, nacido el domingo 16 de agosto de 1981, es una verdadera fuente de inspiración para los jóvenes.

Santi Galeano vino al mundo el lunes 30 de enero de 2012. Próximamente apagará 14 velitas, siendo parte de un plantel profesional a tan corta edad. Un sueño para muchos chicos.

Uno de los objetivos de la directiva tricolor era que los juveniles de la cantera promovidos por el técnico Felipe Giménez estén arropados por Santa Cruz, cuya respuesta futbolística a esta altura es toda una incógnita, aunque el hecho de que siga en vigencia es una demostración de profesionalismo y sobre todo, cuidado.

La plantilla tricolor cumple su preparación en “modo ahorro”, en el estadio Arsenio Erico y en la cancha alternativa, Calama. La concentración se realiza en el céntrico hotel Crowne Plaza, en el barrio Catedral.