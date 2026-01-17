Nacional: Argüello ficha por la Academia

El mediocampista devenido lateral izquierdo, Rodolfo Argüello, llega a la Academia, Nacional, proveniente de Olimpia, como parte de la operación de transferencia del argentino Juan Fernando Alfaro al Decano.

Argüello militó igualmente en Tacuary y en Encarnación FC, en la Intermedia. Ahora da un paso importante en su carrera, en pos de la consolidación en el profesionalismo.

Nacional, que el sábado 24 debutará en el torneo Apertura como local contra San Lorenzo, a las 18:00, incorporó a Roque Santa Cruz, Silvio Torales, Alejandro Samudio, Juan Segundo Feliú, Lucas González, Juan Sebastián Vargas, Fernando Díaz, Rodolfo Argüello, Franco Pelozo y Líder Cáceres.

El nuevo director técnico es Felipe Ariel Giménez.