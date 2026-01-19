Nacional
Nacional: Icho Jara vuelve a la Academia

Fabrizio Jesús Jara vuelve a Nacional después de realizar la pretemporada en Cerro Porteño.
Fabrizio Jesús Jara hizo la pretemporada con Cerro Porteño, en medio de la cual fue informado que no será tenido en cuenta por el entrenador Jorge Bava. El volante volverá a jugar en Nacional.

Tras otro vano intento por jugar en el club en el que se formó, Cerro Porteño, el Icho Jara retorna a Nacional, con el que tenía contrato de préstamo, que decía que si el Ciclón requería su concurso, podía pasar de la Visera a La Nueva Olla.

Al recibir la convocatoria cerrista, Jara retornó con la ilusión de jugar y afianzarse en “la mitad más uno”, pero de nuevo tendrá que salir.

El volante central disputó dos partidos en Primera en Cerro, uno en 2023 y otro en 2024. Con la Academia totaliza 63 encuentros y un par de anotaciones, entre 2024 y 2025.

Las incorporaciones tricolores para el nuevo ciclo futbolístico son: Roque Santa Cruz, Silvio Torales, Alejandro Samudio, Juan Segundo Feliú, Lucas González, Juan Sebastián Vargas, Fernando Díaz, Rodolfo Argüello, Franco Pelozo y Líder Cáceres.