Nacional: Icho Jara vuelve a la Academia

Tras otro vano intento por jugar en el club en el que se formó, Cerro Porteño, el Icho Jara retorna a Nacional, con el que tenía contrato de préstamo, que decía que si el Ciclón requería su concurso, podía pasar de la Visera a La Nueva Olla.

Al recibir la convocatoria cerrista, Jara retornó con la ilusión de jugar y afianzarse en “la mitad más uno”, pero de nuevo tendrá que salir.

El volante central disputó dos partidos en Primera en Cerro, uno en 2023 y otro en 2024. Con la Academia totaliza 63 encuentros y un par de anotaciones, entre 2024 y 2025.

Las incorporaciones tricolores para el nuevo ciclo futbolístico son: Roque Santa Cruz, Silvio Torales, Alejandro Samudio, Juan Segundo Feliú, Lucas González, Juan Sebastián Vargas, Fernando Díaz, Rodolfo Argüello, Franco Pelozo y Líder Cáceres.