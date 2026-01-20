Nacional anunció oficialmente a Líder Cáceres, el ex Tembetary

Líder Cáceres fue presentado este martes en Nacional. “Líder Cáceres, es nuevo defensor del Tricolor para la temporada 2026. ¡Esta es tu casa, Líder! A defender el escudo con orgullo”, publicó la Academia en las redes sociales. El defensor de 20 años llega procedente de Atlético Tembetary, que perdió la categoría y jugará en la División Intermedia en este 2026.

Cáceres debutó en la Primera División con el Rojiverde en 2025 y disputó 29 partidos entre los torneos Apertura (20) y Clausura (9). Además de competir en el fútbol paraguayo, jugó el Mundial Sub 20 con la selección de Paraguay: fue titular en la victoria 3-2 a Panamá, el empate 0-0 con Corea del Sur y la derrota 2-1 con Ucrania (no fue convocado en el 0-1 vs. Noruega).

Líder Cáceres, el séptimo refuerzo de Nacional

Líder Cáceres es el séptimo refuerzo de Nacional para la temporada después de Silvio Torales, Roque Santa Cruz, Juan Feliú, Alejandro Samudio, Fernando Díaz y Rodolfo Arguello. La Academia de Felipe Giménez debutará en el torneo Apertura 2026 el sábado 24 de enero: a las 18:00, hora de Paraguay, recibirá a San Lorenzo en el Arsenio Erico.