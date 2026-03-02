Roque y la serie ante Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

Nacional afronta esta semana el partido más importante del semestre: la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana. La Academia debuta en la edición 2026 del certamen internacional disputando la serie paraguaya contra Recoleta FC por el ingreso a la fase de grupos: el encuentro, a eliminación directa, será el jueves 5 de marzo, a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco.

“El jueves tenemos otro partido, resta descansar”, comenzó Roque Santa Cruz en referencia al duelo continental contra el Canario. “Tenemos un partido que tiene trascendencia para el año del club. Hay que descansar y priorizar lo que se pueda hablar, mejorar desde eso y salir a jugar este partido como representa”, añadió el autor del gol del Albo en el empate 1-1 con Guaraní.

Las series paraguayas en Copa Sudamericana

Nacional y Recoleta FC chocan al día siguiente de la llave Sportivo Trinidense vs. Olimpia. El Triki y el Decano también juegan en el estadio de Sajonia, pero el miércoles 4, a las 21:30. Los ganadores de ambos emparejamientos clasifican al cuadro principal. El sorteo del mismo será el jueves 19 de marzo (también la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026).

Roque Santa Cruz luego del empate vs. Guaraní